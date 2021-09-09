Hedef yüz yüze eğitimi sürdürmek

Hedef yüz yüze eğitimi sürdürmek Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan sağlık bakanlığının belirlediği kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitimi kesintisiz sürdürmeyi arzuladıklarını belirtti.

Hedef yüz yüze eğitimi sürdürmek

SİVAS - Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan sağlık bakanlığının belirlediği kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitimi kesintisiz sürdürmeyi arzuladıklarını belirtti.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Sakarya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ergüven Aslan kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kahvaltılı basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aslan, "Sivas'ımızda 115 bin 293 öğrencimiz var. Bunun içinde açık öğretimi, yaygın eğitimi diğerlerini de katarsak 135 bine kadar çıkıyor. Şuanda faal olarak 652 kurumumuzda 9 bin 454 öğretmenle eğitim-öğretimi devam ettiriyoruz. Tabi ki bir süreç yaşıyoruz bunun herkes farkında, biz sayın bakanımızın da talimatlarıyla tüm tedbirlerimizi aldık salgın noktasında. Zaman zaman bu konular farklı düşünülebilir, farklı görülebilir, farklı telakkiye edilebilir bu konularda sağlık bakanlığımızın ön gördüğü tüm kural ve kaidelere harfiyen uymaya çalışıyoruz. Bizim eğitim-öğretimi yüz yüze devam ettirebilmek, eğitim-öğretimde arzu edilen sağlıklı süreci yaşayabilmek noktasında özellikle bizlere destek olmanızı istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit