Hedef 5 yıl içinde ilk 10'a girmek! Akıncı TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı

Ülkelerin en önemli gider kalemleri arasında yer alan savunma sanayii ürünleri, aynı zamanda bağımsızlık düzeylerini de ciddi oranda etkiliyor. Bu alanda tam bağımsızlığını ilan etmek isteyen Türkiye ise her geçen gün yeni ürünleri envantere ekliyor. Türk Savunma Sanayisinin son gözbebekleri arasında yer alan Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın ilk ihracat sözleşmesinin imzalanması, heyecan yarattı.

ADIM ADIM MİLLİLEŞME VİZYONU

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sektörün 2021 yılında sergilediği performansı değerlendirdi. Türkiye'nin yıldan yıla, adım adım millileşme vizyonunun olumlu çıktıları ile karşılaştığını ifade eden Bayraktar, sektörün bu yılki en büyük başarısının bu vizyon ile gerçekleştirilen ihracat artışı olduğunu vurguladı.

"EKONOMİK KAZANIMIN ÖTESİNDE ANLAMI VAR"

Savunma ve havacılık sanayisinin, 2021'de ilk kez 3 milyar doları aşarak rekor kırdığına ve 3,22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu: "Burada önemli olan husus ihracat kompozisyonunda yerli katma değerin yıldan yıla artan bir mahiyette gelişmesidir. Türkiye için güçlü ve bağımsız bir savunma sanayisi nasıl olmazsa olmaz ise aynı şekilde dost ve müttefik ülkeler ile stratejik ilişki kurduğumuz coğrafyalarda savunma ve havacılık ihracatını güçlü kılması önemli bir hedeftir. Savunma ihracatı ekonomik bir kazanım sağlamasının çok ötesinde ihracat yaptığınız ülkelerle stratejik ilişki kurma ve bu ülkeler ile her türlü ticari ve sosyal faaliyetlerin gelişmesi için de elverişli bir zemin teşkil ediyor. Bu nedenle sektörün ihracat hacminin etkin ve sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir konudur."

"TÜRKİYE ŞU ANDA YÜZDE 1'İNİ KARŞILIYOR"

Son 15 yılda sektör ihracatının dolar bazında katlanarak arttığını dile getiren Bayraktar, "2006'dan 2021'e savunma ve havacılık sektöründe ihracat hacmimiz dolar bazında yaklaşık 7 kat büyüdü. Bu gerçekten büyük bir başarı. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının toplamı dünya savunma ihracatının yüzde 1'i mertebesinde gerçekleşiyor. Halen bu alanda toplam ihracatın yüzde 75'ini ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin gerçekleştiriyor" dedi.

"HEDEF İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRMEK"

Sektörün ana hedefinin, dünya ölçeğinde pazar payını artırmak ve en çok ihracat yapan 10 ülke arasına girmek olduğunu belirten Bayraktar, "İhracat hacmi bu trendle gelişmeye devam ederse, 5 yıl içinde savunma ihracatındaki ilk 10 ülke arasında olacağız. Yüksek teknoloji ihracatının sağlayacağı kilogram başına katma değer tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye'nin öncelikleri arasında yer alıyor. Bugün savunma ithalatını yüzde 60 oranında azaltan Türkiye, sektörümüzde artan firma ve proje sayısını temel aldığımızda kısa ve orta vadede ihracat odaklı çalışmalarla önemli bir noktaya ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri