Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak
Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri'nin bir kolunun yatağı değiştirilerek yapılan Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlıkları gidermek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, Sudan'ın başkenti Hartum'da yapıldı.
23.12.2019 00:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:55
Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri'nin bir kolunun yatağı değiştirilerek yapılan Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlıkları gidermek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, Sudan'ın başkenti Hartum'da yapıldı.
Kaynak: AA