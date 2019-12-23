Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak
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Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri'nin bir kolunun yatağı değiştirilerek yapılan Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlıkları gidermek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, Sudan'ın başkenti Hartum'da yapıldı.

23.12.2019 00:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:55
Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak

Mısır, ve Etiyopyalı bakanlar arasında, 'nin bir kolunun yatağı değiştirilerek yapılan Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlıkları gidermek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, Sudan'ın başkenti 'da yapıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak
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