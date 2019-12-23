: Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak

23.12.2019 00:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:55

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri'nin bir kolunun yatağı değiştirilerek yapılan Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlıkları gidermek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, Sudan'ın başkenti Hartum'da yapıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu