HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e 3 birleşim ceza - Haberler
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HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e 3 birleşim ceza

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e 3 birleşim ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu'nda HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e 3 birleşim ceza verildi.

ŞANLIURFA (İHA) - TBMM Genel Kurulu'nda HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e 3 birleşim ceza verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, konuşması esnasında, "Kürdistan'a özgürlük" ifadelerini kullandı. TBMM Başkanvekili Süreyya Şadi Bilgiç tutanakları kontrol ettikten sonra Maçin'e 3 birleşim çıkarma cezasını oyladı. Oylama sonucu Maçin'e 3 birleşim katılmama cezası verildi. - ANKARA

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