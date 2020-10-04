HDP önündeki eylemde 398'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 398'inci günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 398'inci günde de sürdürdü. Diyarbakır'da 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, eylemlerinin sonuç vermeye devam ettiğini belirterek, "18 evladımız güvenlik güçlerine teslim oldu ve umudumuz biraz daha yükseldi. Ben inanıyorum ki çadırda oturan tüm ailelerin çocukları güvenlik güçlerine teslim olacak" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma'nın da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 18'e çıktı. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.'EYLEMİMİZ SONUÇ VERİYOR'Diyarbakır'da, 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, eylemlerinin sonuç verdiğini ve 18 kişinin güvenlik güçlerine teslim olarak ailesine kavuştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir yıldan fazladır, bu halkın çocuklarını çalan partinin önünde eylemimizi sürdürüyoruz. 18 evladımız güvenlik güçlerine teslim oldu ve umudumuz biraz daha yükseldi. Biz de sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. İnşallah bizim çocuklarımız da sesimizi duyup gelir ve bu hasretlik biter. Bizim çocuklarımızı dağa gönderen bu tutuklanan 17 HDP'liydi. Çocuklarımızın dağa götürülmesinden bunlar sorumluydu. Adalet yerini buldu. Bunlarda hiç vicdan yoktur. Kendi çocuklarını Avrupa'ya, Kürt ailelerin çocuklarını da dağa gönderiyorlar. Kürtler artık uyansın ve HDP'nin iç yüzünü görsün. Biz burada kendi hakkımız olan çocuklarımızı istiyoruz. Bu HDP milletvekilleri neden bizim çocuklarımızı PKK'dan istemiyor, neden PKK ile arasına mesafe koymuyor ? Bunlar Kandil'e vekillik yapıyor. Zaman zaman HDP ve PKK tarafından tehdit ediliyoruz ama hiçbir tehditlerine aldırış etmiyoruz ve mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. ya çocuklarımız ya da biz de burada öleceğiz. HDP çocuklarımızı nasıl dağa götürmüşse öyle de getirsin. Allah İçişleri Bakanımızdan razı olsun. Çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. 18 evladımızı kurtardılar. Ben inanıyorum ki çadırda oturan tüm ailelerin çocukları güvenlik güçlerine teslim olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN