HDP önündeki eylemde 171'inci gün (4)

20.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:28

AİLE SAYISI 90 OLDU

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 171'inci gününde, 5 yıl önce kaçırılan kardeşi Mehmet Emin (21) için Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden gelen Mehmet Nur Alkan ile 90 oldu.

Kaynak: DHA