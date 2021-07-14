HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Evlat nöbetine katılan anne Semra Küçük, oğlunu ölmeden görmek istediğini söyledi Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 681'inci gününde de sürerken, 2014'te Burdur'da 20 yaşındayken zorla...

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Evlat nöbetine katılan anne Semra Küçük, oğlunu ölmeden görmek istediğini söyledi

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 681'inci gününde de sürerken, 2014'te Burdur'da 20 yaşındayken zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen oğlu İbrahim Halil Küçük için Gaziantep'ten gelen anne Semra ve babası Talip Küçük'ün de eyleme katılmasıyla sayı 234'e yükseldi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 681'inci gününde de devam ediyor. Ailelerin evlat nöbeti kararlı bir şekilde devam ederken, evlat nöbetine katılımlarda gün geçtikçe artıyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eyleme katıldılar

Evlat nöbetinin 681'inci gününde eyleme bir ailenin daha katılmasıyla sayı 234'e yükselirken, HDP il binası önüne gelerek 2014'te Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik bölümü 3. sınıf öğrencisiyken 20 yaşında kaçırılan oğlu İbrahim Halil Küçük için Gaziantep'ten Diyarbakır HDP il binası önüne gelen anne Semra ve babası Talip Küçük, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eyleme katıldı.

"Oğlumu HDP zorla dağa kaçırdı"

2014 yılında 20 yaşındayken kaçırılan oğlu İbrahim Halil için oturma eylemine başlayan baba Talip Küçük, oğlunun Burdur'da üniversite okurken HDP aracılığıyla zorla dağa kaçırıldığını illeri sürerek, "Oğlumun bulunması için buraya geldim. Devletimizden yardım istiyorum, oğlumun şuan Irak'ta olduğunu düşünüyorum. Telefonla bir kere görüştük. Beni merak etmeyin dedi ve kendisinden telefonu aldılar. Oğlum beni duyuyorsa eğer Türk askerlerine teslim olsun. Bize dönsün, HDP'nin götürdüğünü biliyoruz ve ondan istiyoruz. İki gözünün de görmesi yüzde 20, ameliyat olacaktı sınavları bitince. Ama sınavlar bitince biz oğlumuzdan haber alamadık. Oğlum Burdur'daki okuldan gitti" dedi.

"Kanser tedavisi görüyorum, ölmeden oğlumu görmek istiyorum"

Anne Semra Küçük ise, gözyaşları içerisinde kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "7 yıldır görmüyorum. Sesini duymadım, ben rahatsızım. Tedavi görüyorum, ölmeden oğlumu görmek istiyorum. Sesimi duyuyorsan eğer oğlum çık gel. Her şekilde seni kabul ediyorum. Ben oğlumu istiyorum onu almadan gitmeyeceğim" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından aile HDP il binası önünde çadıra geçerek evlat nöbetine başladı.

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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