HDP önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
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HDP önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı.

HDP önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
18.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:11

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı. Aileler çocuklarının kaçırılmasına HDP'nin sorumlu olduğunu ve bu yüzden eyleme katıldıklarını söylediler.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 320'nci günün de sürerken, eyleme 2 aile daha eyleme katıldı. Oğlu Muhammed Canbey'in 2015 yılında dağa kaçırıldığını belirten anne Hatice Ay, oğlunun engelli raporu olduğunu ve PKK'lıların bunu bile görmezden gelerek çocuğunu dağa kaçırdığını söyledi.

"Eve dön Muhammed sensiz dayanamıyorum"

Oğlunun Lice HDP ilçe binasına götürülerek buradan dağa kaçırıldığını belirten anne Ay, "Oğlum çalışıyordu. Kaçırılmadan bir gün önce cumartesi günü haftalık harçlığını iş yerinden alarak bana verdi. Pazar günüde evden çıkarak arkadaşının yanına gideceğini belirterek ayrıldı. O günden bugüne kendisinden haber alamadık. Yaptığımız araştırmada HDP Lice ilçe binasına götürüldüğünü duyduk, biz de oraya gittik kendilerine söyledik oğlumuz yüzde 70 raporu olduğunu, onlar bunu dinlemeden benle dalga geçer gibi, 'Cezaevimidir gelip göreceksin, çocuk hasta değil rapor boş rapordur' diye beni kovar gibi azarladılar. Ben 5 yıldır oğlumdan haber alamıyorum ve bu acıyı çekiyorum. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Eve dön Muhammed sensiz dayanamıyorum" dedi.

"Kardeşim yüzde 70 raporu vardı ve engelliydi"

Annesi ile birlikte kardeşi için oturma eylemine katılan Ruken Canbey de "Kardeşimin nerede olduğunu bilmiyorum ama dağda olduğunu biliyoruz. Kardeşim yüzde 70 raporu vardı ve engelliydi. Biz 15 ailenin çocuğuna kavuştuğunu televizyonlarda görünce bende annemle birlikte gelip eyleme katıldım. Bir umut doğdu içimizde. Ben buradan kardeşime seslenmek istiyorum, Muhammed ne olursa olsun evine geri dön ve ben ile ailen seni burada bekliyoruz" diye konuştu.

"Kız kardeşim Türkçe öğretmenliğini okuyordu, dağa kaçırdılar"

Hatay'ın Antakya ilçesinde Diyarbakır'a gelen ve HDP il binası önündeki evlat nöbeti tutan ailelere katılan Ağabey Ali Özkan, kız kardeşi Esra Özkan için eyleme katıldığını belirterek, "Kardeşim Esra 2013 yılında Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisiydi. Okul okuduğu sırada PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Kardeşim dağa kaçırılınca 21 yaşındaydı şuanda 28 yaşındadır. Ogün bugündür kardeşimizden ne bir ses nede bir haber almış değiliz. HDP Diyarbakır il binasının önüne geliş amacımız hem burada bulunan ailelere destek olmak hem de çocuğumuzu alıp ailemize götürmektir. Buradan kendisine seslemek istiyorum, bizi görüyor ya da duyuyorsa kaçıp teslim olmasını ve ailesine geri dönmesini istiyorum. Onu alıncaya kadarda burada sonuna kadar eyleme devam edeceğim" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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