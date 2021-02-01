HDP önündeki evlat nöbetinde 518'inci gün; aile sayısı 197 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 518'inci günde de sürüyor. Aile sayısı, 2015'te 25 yaşındayken kandırılarak götürüldüğünü belirttiği oğlu Süleyman için 8 yaşındaki torunu Mehmet ile birlikte Kilis'ten gelerek, oturma eylemine katılan Selvi Öztürk ile 197 oldu. Oğlunun, internet kafe işletmeciliği yaparken ortadan kaybolduğunu belirten Öztürk, "Beni düşünmüyorsan ciğerini, oğlunu düşün yavrum. Mehmet için gel yavrum. Sen nasıl benim ciğerimsen o da senin ciğerindir. Belki beni düşünmezsin ama evladını düşün. Sen onun okula gittiğini, konuştuğunu görmedin. Çık gel yavrum. Seni bağrıma basıp sarılayım" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'SENİ BABASIZ BÜYÜTTÜM, SEN DE OĞLUNU BABASIZ BÜYÜTME'Kilis'ten gelerek 2015 yılında 25 yaşındayken kandırılarak götürüldüğünü belirttiği oğlu Süleyman için 8 yaşındaki torunu Mehmet ile birlikte oturma eylemine katılan Selvi Öztürk ile HDP önündeki aile sayısı, 197 oldu. Oğlunu babasız büyüttüğünü, torununun da babasız büyümesini istemediğini söyleyen Öztürk, "Oğlum internet kafe işletiyordu. Sabah evden çıktı, bir daha dönmedi. Kendisinden haber alamadık. 6 senedir özlemini çekiyorum oğlum. Beni görürsen, duyarsan gel. Beni düşünmüyorsan ciğerini, oğlunu düşün yavrum. Mehmet için gel yavrum. Sen nasıl benim ciğerimsen o da senin ciğerindir. Belki beni düşünmezsin ama evladını düşün. Sen onun okula gittiğini, konuştuğunu görmedin. Çık gel yavrum. Seni bağrıma basıp sarılayım. Seni babasız büyüttüm, sen de oğlunu babasız büyütme yavrum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN