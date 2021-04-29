HDP önündeki evlat nöbetinde 25'inci kavuşma
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HDP önündeki evlat nöbetinde 25'inci kavuşma

HDP önündeki evlat nöbetinde 25'inci kavuşma
Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Bayram Yetkin'in oğlu Recep'in (21), jandarmanın ikna girişimiyle terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla evladına kavuşan ailesi sayısı, 25'e yükseldi.

DİYARBAKIR'da, HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Bayram Yetkin'in oğlu Recep'in (21), jandarmanın ikna girişimiyle terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla evladına kavuşan ailesi sayısı, 25'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlayan eylemde 25'inci aile evladına kavuştu. 226 ailenin katılımıyla süren evlat nöbetine 30 Aralık 2020'de Muş'un Kızılağaç ilçesinden gelen Bayram Yetkin, 2015'te 15 yaşındayken hayvanlarını otlatmaya gittikten sonra PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Recep için eyleme başladı. Yetkin ailesinin eylemi sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam yaptığı duyuruda Recep Yetkin'in terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmalarıyla terör örgütünün barınma alanından kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan Recep Yetkin, Diyarbakır'a getirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından Recep Yetkin, bugün ailesiyle buluştu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada Bayram Yetkin, 6 yıl aradan sonra oğluna kavuşarak uzun süre hasret giderdi.EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 25 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin, Selma Han'ın oğlu Onur ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Bayram Yetkin'in oğlu Recep'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 25 oldu.

 


HDP önündeki evlat nöbetinde 25'inci kavuşma
HDP önündeki evlat nöbetinde 25'inci kavuşma
HDP önündeki evlat nöbetinde 25'inci kavuşma
HDP önündeki evlat nöbetinde 25'inci kavuşma
HDP önündeki evlat nöbetinde 25'inci kavuşma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL

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