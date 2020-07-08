HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 310'uncu gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 310'uncu gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 310'uncu gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 310'uncu gününde de devam ediyor.

08.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:07

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 310'uncu gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 310'uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 310'uncu gününe girdi. 9 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik bahanesiyle Şırnak'a götürdüklerini, torpilli olan ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi. Tokay, "Oğlum Mehmet Tokay için buradayım. 310 gündür eylemdeyiz. Selehattin Demirtaş çocukları hepsini kandırarak kardeşi Nurettin Demirtaş'a götürüyor. Orada ideolojik ve silah eğitimi veriyorlar, daha sonra Amerika'ya teslim ediyorlar. Amerika'da kuyuların üzerine götürmüşler, Amerika diyor PKK bu çocukları istismar ediyor. Amerika yardım etmese nasıl bu çocukları istismar ederler destek vermesinler o zaman. Çocukların üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Oğlum gel jandarmaya teslim ol, 14 tane arkadaşın geldi" dedi.

"Artık evlatlarımızı geri göndersinler"

6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine katılan Aydan Arslan, kızına dönmesi çağrısında bulundu. Anne Arslan, "Kızımın gelmesini istiyorum, 14 evlat ailesine kavuştu, hepsi bizim evlatlarımız fark etmiyor. Dağdakilerin hepsi inşallah gelirler, bu evlatlar hepsi evlatlarına kavuşurlar. Herkes gibi bizde istiyoruz. Artık evlatlarımızı geri göndersinler" diye konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 310'uncu gününde

Kaynak: İHA

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