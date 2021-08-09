HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN BABA: OĞLUMU PKK'YA SATTILAR
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HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN BABA: OĞLUMU PKK'YA SATTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin evlat nöbeti, 707'nci gününe girdi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin evlat nöbeti, 707'nci gününe girdi. 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "Oğlumu PKK'ya para karşılığında sattılar. 707 gündür biz burada anne ve babalar olarak eylemimizi sürdürüyoruz. Oğlum, annen hasta, dünya gözüyle seni görmek istiyor. Gel, güvenlik güçlerine teslim ol artık" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 707 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte 31 aile çocuklarına kavuştu.

'GEL GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OL'

6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine devam eden Süleyman Aydın, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'ya para karşılığında satıldığını iddia ederek, "707 gündür biz burada anne ve babalar olarak eylemimizi sürdürüyoruz. HDP, bizden kaçıyor. Kepenk kapatıp gittiler. Neden kaçıyorlar halktan? Neden bize hesap vermiyorlar? Çünkü suçlu oldukları için. Buradan oğluma da sesleniyorum; eğer sesimi duyuyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. Annen hasta, dünya gözüyle seni görmek istiyor. PKK, sizi orada korkutuyor. Diyorlar ki devlet size zulüm ve işkence eder. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Oğlum, 30'dan fazla evlat geldi, anne babasının kucağına teslim oldu. Tek bir tokat bile yemedi. Devletimizin şefkatli kollarına teslim olun artık, bu hasretlik bitsin" diye konuştu.

HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN BABA: OĞLUMU PKK'YA SATTILAR
HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN BABA: OĞLUMU PKK'YA SATTILAR
HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN BABA: OĞLUMU PKK'YA SATTILAR
HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN BABA: OĞLUMU PKK'YA SATTILAR
HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN BABA: OĞLUMU PKK'YA SATTILAR
HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN BABA: OĞLUMU PKK'YA SATTILAR
HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN BABA: OĞLUMU PKK'YA SATTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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