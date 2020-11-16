HDP Bitlis Milletvekili Gaydalı'nın testi pozitif çıktı, bütçe görüşmelerine ara verildi
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HDP Bitlis Milletvekili Gaydalı'nın testi pozitif çıktı, bütçe görüşmelerine ara verildi

16.11.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:50
HDP Bitlis Milletvekili Gaydalı'nın testi pozitif çıktı, bütçe görüşmelerine ara verildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, görüşmelere apar topar ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlıkların 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri devam ederken, toplantıyı takip eden HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Gaydalı, bunun üzerine salondan çıkarken, toplantıya da ara verildi. Maske takıp, fiziksel mesafe kuralına uygun olarak salonda oturan komisyon üyeleri ve görüşmeleri izleyen milletvekilleri, dışarı çıktı. Toplantının yapıldığı tören salonunda ise dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Çalışmanın ardından görüşmelere devam edilecek.

TEDBİR AMACIYLA TEST YAPTIRMIŞ

HDP'li Gaydalı'nın herhangi bir semptomu olmamasına rağmen tedbir amacıyla test yaptırdığı, sonucu pozitif çıkınca da evine gittiği, yanında oturan milletvekillerinin de tedbir amacıyla test yaptıracağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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