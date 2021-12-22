HDP'li Pekgözegü, asgari ücretin üç ayda bir güncellenmesini istedi

İZMİR (AA) - HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, asgari ücretin üç ayda bir güncellenmesini talep etti.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Kınık ilçesinde geçtiğimiz günlerde maden kazası meydana geldiğini belirterek, "Bu maden faciasından hemen sonra telaşlandık, çünkü Soma hepimizin hafızalarında." dedi.

Maden kazasının ardından yetkililerden bilgi almaya çalıştıklarını ifade eden Pekgözegü, bütün işçilerin sağlıklı olduğunu öğrendiklerinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarını anımsatan Pekgözegü, "Erdoğan'ın ekonomik krizi çözme kapasitesi yok." görüşünü savundu. İktidarın, oylarının erimesini durdurmak için bazı kararlar aldığını öne süren Pekgözegü, "Bunun için de emekçilerin sınırlı yaşamsal olanakları feda edilmek isteniyor. Kamunun sırtına yeniden büyük yükler bindirilerek aslında bir geleceğe kaçış projesi ilan etti Erdoğan. Yani bugünün yüklerini, çelişkilerini, maliyetlerini kamunun üzerine geleceğe havale ederek, bugün biraz rahatlama yaratmak ve topluma 'rahatlayın, sorun, panik yok' mesajı vermeye çalışıyor." diye konuştu.

Pekgözegü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının halkın sırtına binecek büyük bir enflasyonun haber cisi olduğunu öne sürdü.

Asgari ücretin, enflasyon ve döviz hareketlilikleri karşısında her gün eridiğini ifade eden Pekgözegü, asgari ücretin üç ayda bir güncellenmesini istedi.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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