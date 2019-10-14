HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler!

14.10.2019 16:00

HDP'li Osman Baydemir, İngiltere'de BBC merkezi önünde Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdırıp iftiralar attı.

İngilizce konuşan Baydemir, Pınar Barış Harekatını "savaş" olarak nitelendirerek bir skandala daha imza attı.

VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Baydemir'in milletvekilliği geçtiğimiz yıl mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri TBMM Genel Kurulu'nda okunarak düşürülmüştü. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.

6 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Eski HDP milletvekili Osman Baydemir hakkında Van'da partisince düzenlenen iki ayrı programda yaptığı konuşmalarda "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.