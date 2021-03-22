HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 10 gün içinde teslim olmazsa görüldüğü yerde yakalanacak

Hakkında kesinleşen yargı kararının TBMM'de okunmasıyla milletvekilliği düşürülen ve Meclis'te yaptığı eylem nedeniyle dün sabah saatlerinde pijama ve terlikleriyle gözaltına alınıp serbest bırakılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 10 gün içinde teslim olmaz ise görüldüğü yerde yakalanacak.

Çağrı kağıdının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde teslim olması beklenilen Gergerlioğlu, teslim olmaması durumunda hakkında yakalama kararı çıkarılacak. Kararın ardından ise Gergerlioğlu görüldüğü yerde yakalanarak adliyeye sevk edilecek.

NE OLMUŞTU?

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te eylem başlatmış ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı çıkana kadar dışarı çıkmayacağını söylemişti. Dün sabah saatlerinde pijama ve terlikleriyle gözaltına alınan Gergerlioğlu, birkaç saat sonra ise serbest bırakılmıştı.

POLİS İDDİALARI SORDU

Gözaltıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, polislerin "TBMM'de milletvekilliğiniz düşmesine rağmen kalmaya devam ederek buradan sosyal medya üzerinden canlı yayınlar ve video paylaşımları yaptığınız yönündeki iddialar ile ilgili söyleyecekleriniz nelerdir?" sorusunu yönelttiklerini aktarmıştı.

"MİLLETİN MECLİS'İNDE MİLLETİN FERDİNİN BULUNMASI SUÇ MUDUR?"

"Milletin Meclisi'nde milletin bir ferdinin bulunması suç mudur?" ifadelerine yer vererek, "Milletin meclisinde milletin ferdinin bulunması suçu mu uyduruldu. TBMM demokrasinin beşiği, milletin temsiliyet yeridir. Eski bir milletvekili ve bir vatandaş olarak TBMM bulunmam açıklamalar yapmamdan daha doğal bir şey olamaz. Anayasamız ifade özgürlüğünü tanır ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bunun bir vatandaş için en geniş halini sunar. Esas olan vatandaşların özgürlüğü hakkı ve hukukudur. 83 milyon kişinin sorunları halletmek için başvuracağı yer TBMM'dir ve ne üzücü ki milletin meclisinde neden bulunduğum bana sorulmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

"BANA GÖSTERİLEN VİDEO GÖRÜNTÜLERİ BENİMLE ALAKALI DEĞİLDİR"

Terör örgütü lehine slogan atmadıklarını da savunan Gergerlioğlu, "Genel Kurul kapısından çıktığımızda gazeteciler video çekimi yapıyordu ve biz HDP Grup toplantı odasına gidene dek bu çekimleri devam ettirdiler. Çekim kayıtları gazetecilerdedir. Bana gösterilen video görüntüleri benim ve içinde bulunduğum topluluk ile alakalı değildir" demişti.

"İBADET ÖZGÜRLÜĞÜM ENGELLENDİ"

İbadet özgürlüğünün engellendiğini belirten Gergerlioğlu, "Sabah tuvalete gidip daha sonra ellerimi yıkamak için çıktığımda orada bir kısım meclis polisinin beklemekte olduğunu gördüm. Elimi yıkadım ve abdest aldım polislere sabah namazımı vakti ile bir an önce kılmak istedim ve üzerimi giymek istediğimi ifade ettim. Karakolda kılarsınız dediler ama karakola kadar sabah namazı vaktinin geçeceğini ve kılamayacağımı söyledim. İzin vermeleri halinde namazımı kılıp üzerimi giyerek daha sonra gidebileceğimi söyledim. Ancak izin vermeyip koluma hızlıca girerek beni koşar adım götürmeye başladılar. Elbiselerimi ve ayakkabımı giyemeyerek terliklerim ile çıkmak zorunda kaldım." ifadelerini kullanmıştı.

"SAĞ İKİ EL PARMAĞIMI KULLANMAKTA ZORLANIYORUM"

"Sanırım kamuoyuna uygunsuz görüntümün servis edilmesi için özellikle yapıldı" diyen Gergerlioğlu ibadet özgürlüğünün de engellendiğini söylemişti. Gergerlioğlu "Güç kullanma esnasında sol ön kolumda ekimozlar oluşmuştur. Boynumda kas ağrıları oluşmuştur. Sağ iki el parmağımı da kullanmakta zorlanıyorum" ifadelerine yer vermişti.