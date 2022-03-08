HDP'li Kerestecioğlu: "İstanbul Sözleşmesi bizim ve onu yaşatmaya devam edeceğiz"

ANKARA (AA) - HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "İstanbul Sözleşmesi bizim ve onu yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu belirterek, "Bir kez daha meydanları, sokakları dolduruyoruz. Taleplerimizi, isyanımızı haykırıyoruz." diye konuştu.

Kadınların mücadelesinin sadece 8 Mart haftasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Kerestecioğlu, "Hayatın her alanında, her gününde eşitsizliğe, haksızlığa karşı mücadele etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

Kerestecioğlu, 2022'yi özellikle örnek vermek istediğini anlatarak, "Çünkü, işçi direnişleriyle başladı 2022 yılı. Artan hayat pahalılığı ve ekonomik kriz karşısında kadınlar ve emekçiler, sessizlik duvarını aştılar. Artık haklarını herkes yüksek sesle dillendiriyor. Bugün ülkenin dört bir yerinde çok farklı sektörlerde güvenceli çalışma ve hak ettikleri zamları almak için işçiler direnişte. Kadın işçiler ise bu direnişlerin çoğu zaman en önünde yer alıyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrasında Danıştay'a yapılan başvuruya ilişkin süreçleri anlatan Kerestecioğlu, "Asla umutsuzluğa kapılmak, mücadeleden vazgeçmek yok. İstanbul Sözleşmesi bizim ve onu yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Kerestecioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Var gücümüzle çalıştığımız bir diğer konu da iktidarın göz diktiği haklarımızın korunması. Şimdi de nafaka hakkımız gasbedilmek isteniyor ve boşanmalarda arabuluculuk sistemi getirilerek kadınlar ev içi şiddete mahkum edilmeye çalışılıyor. Peşinen bunu söyleyelim; asla ama asla bunu kabul etmiyoruz. Araştırmalar, Türkiye'de nafaka sorununu kadınların ve çocukların yaşadığını gösteriyor. Benim 35 yıllık avukatlık deneyimim de bunu bana çok net olarak gösterdi. Gerçekten kadınlar nafaka almakta, bunu tahsil etmekte, bunun kararını aldırmakta, kayıt dışı çalışmayı tespit ettirmekte o kadar büyük güçlükler çekiyorlar ki ortada aslında öyle fütursuzca kullanılan bir nafaka hakkı falan yok."