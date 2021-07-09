HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesine gazilerden büyük tepki
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HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesine gazilerden büyük tepki

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Güncel

HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesine gazilerden büyük tepki İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesi kararının vicdanları yaraladığını belirtti.

HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesine gazilerden büyük tepki

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesi kararının vicdanları yaraladığını belirtti.

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformunun, Halkalı Meydanı'ndaki binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Platform Başkanı Erol Bulut, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, 15 Temmuz şehidi Mehmet Güder'in eşi Ayten Güder ile oğlu Halil İbrahim Güder ve 15 Temmuz gazileriyle birlikte yaptığı açıklamada, HDP'li Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesinin vicdanları yaralayan bir karar olduğunu söyledi.

"Anayasa Mahkemesi vicdanları yaralayan bir karar verdi"

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör suçu işlediğini belirten 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, "CHP, mezhepçilik üzerinden marjinalleştirilmek isteniyor. Oysa bu çok tehlikeli bir oyun. Türkiye, bu oyunu daha önce gördü. Kılıçdaroğlu, 'Biz beraber yürüyeceğiz' diyor. Zaten dedikleri parti yani PKK'nin uzantısı olan HDP, onun yöneticileri, 'Biz ne dersek o olur, bizim sözümüzden çıkmayın' diyor. Ama bu millet, bu oyunları görüyor. Yine bununla birlikte Ömer Faruk Gergerlioğlu diye bir milletvekili vardı, cezaevine terörden atıldı. Her türlü terörün içinde adam. Tam yargılama devam ederken CHP, 'Bu böyle olmaz, haksızlık oldu, bu cezalar suç sayılmamalı' dedi. Anayasa Mahkemesi'ne gitti adam, Anayasa Mahkemesi de vicdanları yaralayan bir karar verdi" dedi.

HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesine gazilerden büyük tepki
HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesine gazilerden büyük tepki
HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesine gazilerden büyük tepki
HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesine gazilerden büyük tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç

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