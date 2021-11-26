HDP'li Gergerlioğlu: "Demokratik siyasetin gelişmesi için mücadele veren bir partiyiz" - Haberler
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HDP'li Gergerlioğlu: "Demokratik siyasetin gelişmesi için mücadele veren bir partiyiz"

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
HDP'li Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin dört bir tarafında, demokratik siyasetin gelişmesi için mücadele veren bir parti olduklarını söyledi.

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin dört bir tarafında, demokratik siyasetin gelişmesi için mücadele veren bir parti olduklarını söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Kocaeli'de bazı parti yöneticilerinin gözaltına alındığını, il, ilçe yönetimlerine yönelik iktidar baskısı olduğunu iddia etti.

Baskıların kendilerini kesinlikle yıldıramayacağını ifade eden Gergerlioğlu, "Biz, Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olarak Türkiye'nin dört bir tarafında, demokratik siyasetin gelişmesi için mücadele veren, her türlü engellemeye, zorbalığa karşı bu mücadeleyi canla başla yürüten bir partiyiz. Bu baskılara boyun eğmeyiz." diye konuştu.

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