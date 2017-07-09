Hdp'li Eski Parti Meclisi Üyesine Bodrum'da Gözaltı

HDP eski Parti Meclisi üyesi 55 yaşındaki Şehbal Ş., Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen talimat üzenrine, yaşadığı Bodrum'da gözaltına alındı. Şehbal Ş.'nin Mersin'e gönderileceği bildirildi.



HDP'de aktif üyeliği devam eden, eski Parti Meclisi üyesi Şehbal Ş., gözaltına alınmasının ardından Yalıkavak Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis merkezine gelerek bilgi alan Şehbal Ş.'nin avukatı Ergin Cinmen açılışta yapığı açıklamada, "Şehbal Ş.'ye gözaltı kararı Mersin'den geldi. Ancak dosyada gizlilik kararı olduğu için nedenini ve dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Mersin'den gelecek bir polis ekibi tarafından bugün veya yarın sabah kendisi teslim alınacak. Ardından Mersin'e götürülüp, adliyeye sevk edilecek. Oradaki avukat arkadaşlar durumu takip ediyor. Şimdilik bildiklerimiz bunlar" dedi.



Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu olan ve 1986-1987 yılları arasında Londra'da dil eğitimi alan Şehbal Ş., 12 Haziran 2011'deki genel seçimlerde Muğla'dan bağımsız milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. Şehbal Ş., yerel ve ulusal gazeteler ile sanat dergilerinde çalışıp, İsviçre Televizyonu'nun Türkiye haber çekimleri koordinatörü olarak da görev yapmıştı.



- Muğla