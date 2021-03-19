HDP'li Bülbül'den kapatma davasına eleştiri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

HDP'li Bülbül'den kapatma davasına eleştiri

19.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:40
HDP'li Bülbül'den kapatma davasına eleştiri

ANTALYA Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, HDP'ye kapatma davası ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

ANTALYA Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, HDP'ye kapatma davası ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında konuşan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Yargıtay Başsavcısı kapatma davası açmakla suç işlemiştir" dedi.

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, HDP'ye kapatma davası ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. 'Halkın iradesi gasp edilemez,' yazılı pankart açan Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri adına açıklama metnini Semra Yeşilyurt okudu. Yeşilyurt, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin, insan hakları savunucularını baskı altına alma çabası olduğunu öne sürdü. Vekilliğin düşürülmesinin Gergerlioğlu'nu seçen halkın iradesine saldırı olduğunu iddia eden Semra Yeşilyurt, "Gergerlioğlu hiç kimse arasında ayrım yapmadan yürüttüğü kararlı ve dirençli insan hakları mücadelesiyle toplumun tüm kesimlerinin saygısını kazanmıştır. Milletvekilliğinin düşürülmesi halkın iradesini yok saymaktır" dedi.

HDP'ye yönelik kapatma davasını da eleştiren Yeşilyurt, şunları söyledi: "Ülkemiz kapatılan parti mezarlığına bir yenisinin eklenmesini hak etmemektedir. Bu adım Kürt sorununun demokratik yollarla çözümüne, barış içinde bir arada yaşam zeminlerine de büyük bir darbe vuracak, çözümsüzlüğü, toplumda etnik temelde bölünmeyi derinleştirmeye hizmet edecektir."İnsan Hakları Derneği (İHD) adına açıklamayı okuyan Deniz Yıldırım da İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın gözaltına alınmasını eleştirdi, serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Basın açıklamasında yer alan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ise açıklamasında Türkdoğan'ın gözaltına alınmasına, HDP'ye ilişkin kapatma davasına ve Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini eleştirdi, "Yargıtay Başsavcısı kapatma davası açmakla suç işlemiştir" ifadelerini kullandı.


HDP'li Bülbül'den kapatma davasına eleştiri
HDP'li Bülbül'den kapatma davasına eleştiri
HDP'li Bülbül'den kapatma davasına eleştiri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Ayşegül Çınar Çağatay Ulusoy Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP'li Bülbül'den kapatma davasına eleştiri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 15:42:30. #1.14#
title