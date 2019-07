HDP'li belediyeden tepki çeken cadde ismi kararı

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sahabe İyaz bin Ganem'in adını taşıyan caddeye, terör suçundan ceza alan mevta bir doktorun isminin verilmesi kararı aldı. Karar kentte tepkilere neden oldu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi merkez Sur ilçesinde yeni açılan bir caddeye Diyarbakır'ın yanı sıra çoğu Anadolu şehrinin fethinde en etkin kişi olarak tanınan İslam komutanı İyaz bin Ganem'in adını verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen HDP'li belediye yönetimince caddenin isminin değiştirilmesi için 19 Haziran'da meclis kararı alındı.

Caddeye, 5 yıl önce vefat eden ve 1992 yılında "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası almış doktor İlhan Diken'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

Karar, kentteki siyasi partilerin temsilcilerince tepkiyle karşılandı.

"HDP'li belediyenin almış olduğu karar Diyarbakır'a, İslam'a ihanettir"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın kadim bir şehir olduğunu, birçok medeniye ev sahipliği yaptığını belirterek, kentin aynı zamanda Anadolu'nun İslam'la tanışan ilk şehri olduğunu vurguladı.

"Bu şehir, Peygamber efendimizin vefatından kısa bir süre sonra İslam orduları tarafından fethedilerek, İslam ile şereflenmiştir. İyaz Bin Ganem komutasındaki ordu, Diyarbakır'ın fethini gerçekleştiriyor. O ordu öyle bir ordu ki içerisinde çok değerli sahabeler var. Bünyesinde Halid Bin Velid gibi bir komutan var. Bu şehir fethedildiğinden beri, o isimler hürmetle yad ediliyor." diyen Budak, şunları kaydetti:

"HDP'li belediyenin almış olduğu karar, bir aymazlık ve ihanet örneği, Diyarbakır'a, İslam'a ihanettir. Diyarbakır'da yapacakları başka işleri mi yok? Diyarbakır halkının hizmete ihtiyacı var. Diyarbakır'da ciddi anlamda sağlıksız bir ortam var, ilaçlama yapılmıyor, doğru dürüst belediyecilik hizmeti yapılmıyor. Bu halk size öyle bir tokat atar ki bir daha yerinizden kalkamazsınız. Böyle işlerle uğraşmayın. Bu tip insanların haddi değil o isimle uğraşmak. Camiyle, milletimizin bağrına bastığı sahabe ismiyle uğraşmasınlar."

"Niyetleri hiç masum değil"

HÜDA PAR İl Başkanı Osman Aktaş, belediyeciliğin ideolojik değil, hizmet odaklı olması gerektiğini, HDP'nin, halkın ve toplumun faydasına olan hizmetler yapmak yerine ideolojik belediyecilik yaptığını söyledi.

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Kayapınar ilçesinde camiler için ayrılan yerleri, meclis kararıyla parka çevirmesine rağmen bunu kabul etmediğini ve gerçeği yansıtmayan açıklamalar yaptığını dile getiren Aktaş, "Diyarbakır halkı Müslüman. Dinine, örf ve adetine bağlı bir halk. Bu insanların diniyle, camileriyle uğraşırsanız, zarar edersiniz. Yıllardır taş üstüne taş koymadınız, bu da yetmezmiş gibi halkın manevi değerleriyle oynuyorsunuz. İslam dinine tahammülleri yok." şeklinde konuştu.

Belediyenin, camiler için imar planı değişikliğine ve İslam komutanının adını taşıyan caddede isim değişikliğine gitmesinin kabul edilemez olduğunu aktaran Aktaş, "İyaz Bin Ganem, İslam ordularının en büyük komutanlarından birisi. İsminin bulunduğu caddeye tahammülleri yok. Masum değilsiniz, art niyetle hareket ediyorsunuz. Hedefiniz, amacınız hizmet etmek değil. Amacınız bu toplum için faydalı bir şeyler inşa etmek değil. Maalesef bu icraatlar ve niyetleri hiç masum değil." ifadelerini kullandı.

Bu toplumun İslami hassasiyetlerinin güçlü olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Herkes camisine, İslam değerlerine ve hassasiyetlerine sahip çıkmalıdır. İfsat için çalışan bu yerel yönetimlerin yapmış olduğu çalışmalardan uzak durulması gerekiyor." dedi.

HDP'li belediye yönetimine çağrıda bulunan Aktaş, şöyle konuştu:

"Gaflete düşüp, insanların inancıyla ve değerleriyle oynamış olabilirsiniz. Bundan bir an önce geri dönün. Özellikle bu toplumun İslami hassasiyetine karşı, ateşe benzinle gitmenin manası yok. Almış olduğunuz kararları yeniden gözden geçirin. Bu tür yanlışları da bir daha yapmayın."

"Komutanın isminin yaşatılması önemli"

Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bozan da kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hz. Ömer döneminde 639 yılında İslam orduları tarafından Diyarbakır fethedildi. İslam'ın fetih anlayışı yakıp, yıkmak değildir. İyaz Bin Ganem komutasındaki ordu, Diyarbakır'ı Bizans'ın elinden kurtarıyor. O komutanın ismi burada bir caddeye verilmiş. Bu komutanın isminin yaşatılması önemli. Her sene fetih programı yapıyoruz. Kentte 540 sahabenin kabri var. Diyarbakır'da fetih ruhunun gelecek nesillere aktarılması önemli."

"Diyarbakır'ın en büyük caddelerine, en büyük okullarına ismi verilmesi gerekirken, maalesef bu komutanın ismi değiştirilmeye çalışılıyor. Saadet Partisi olarak bu yanlıştan dönülmesinin zaruri olduğunu söylüyoruz." diyen Bozan, şöyle devam etti:

"İyaz Bin Ganem ve arkadaşları Diyarbakır'ın simgesi haline gelmiştir. Onların adının yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması en temel görevlerimizden biri. HPD'den, bu halkın inanç değerleriyle mücadele eden bir parti görüntüsünden ziyade, onların inançlarını rahat bir şekilde yaşayabilmesini daha uygun hale getiren adımlar atmasını bekliyoruz. Temennim bu yanlıştan vazgeçmeleri. Bu ülkede kim kutuplaştırma yaparsa yanlıştır. Biz 82 milyon insanın düşüncesi, görüşü, fikri, yaşam tarzı, inancı neyse herkesi olduğu gibi kucaklamak durumundayız. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Yerel yönetimlerin ve iktidardakilerin bu hassas noktaya dikkat etmesi lazım."

"Bu karardan vazgeçilmelidir"

MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, İyaz Bin Ganem'in adının caddeye verilmesinin hazmedilemediğini, isim değişikliği yapılmasının tüm Müslümanlara büyük hakaret olduğunu dile getirdi.

"Bir an önce bu karardan vazgeçilmelidir." diyen Kayaalp, böyle bir karara imza atılmasının büyük ayıp olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"O kararın altına imza atanlara sormak istiyorum, buna hangi vicdanla imza attılar. Bu imzayı düşünerek mi yoksa birilerinin talimatıyla mı attılar? Bahse konu olan İslam ordularının komutanı, Diyarbakır'ı İslam topraklarına katmıştır. Bir tek caddede ismi var, onu da çok görüyorlar. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Hatta bu fatihin ismi, Diyarbakır'ın çok önemli caddelerine verilmelidir. O imzayı atanlar, tarihine iyi baksın, tarihini iyi incelesin. Ondan sonra ellerini vicdanlarına koysunlar."

Kayaalp, parti olarak gençlere bu sahabeleri tanıtmak için çalışma yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA