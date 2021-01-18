HDP'li Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali: Türkiye'de yeni bir fikre ihtiyaç var
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HDP'li Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali: Türkiye'de yeni bir fikre ihtiyaç var

18.01.2021 23:18 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:40
HDP'li Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali: Türkiye'de yeni bir fikre ihtiyaç var

2 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan eski Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunun yeni bir siyasî partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir" dedi.

Tutuklu bulunan eski Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen'den yeni bir siyasi parti sinyali geldi.

Bilgen, Twitter paylaşımında, "Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir" ifadelerini kullandı.

HDP'li Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali: Türkiye'de yeni bir fikre ihtiyaç var

HDP'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

"Kobani" soruşturması kapsamında tutuklanan ve yerine kayyım atanan Bilgen, geçen günlerde hala üyesi olduğu HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Bilgen, HDP'nin tersine Türkiyelileşme yaşadığını ifade ederek, "HDP kurulurken planlanan Türkiyelileşme ile Türkiye toplumunun Kürtler dışındaki farklı mağduriyet sahibi kesimleriyle empati yapılması ve ortak mücadele yürütülmesi hedefleniyordu" diyen Bilgen, "Bu konuda başlangıç düzeyinde bir adım atılmış olsa da, istenen düzeyde mesafe alınmaması yeniden masaya yatırılmalıdır. Siyasi partilerde genişleme sorunları söylem, dil, algı, iletişim kaynaklı olabileceği gibi yapısal, örgütsel, çalışma tarzından kaynaklı da olabilir" demişti.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 23:40:03. #1.14#
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