HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı

Yine aynı ilimiz! Bir çirkinliği başka bir çirkinlikle kamufle ettiler

MetroPOLL Araştırma Şirketi sahibi Özer Sencar, kapatma davası devam eden HDP'nin kapısına kilit vurulması durumunda, partinin oylarının nasıl dağılacağı hakkındaki araştırma sonuçlarını açıkladı. Sencar, HDP'nin kapatılması durumunda dağılan seçmenlerin büyük bir bölümünün CHP'ye gideceğini söyledi. Sencar, HDP'nin kapatılmasının da AK Parti'ye oy kaybettireceği görüşünde bulundu.

Türk siyasetinde bir yandan erken seçim ve baraj tartışmaları devam ederken, diğer yandan ittifaklar ve aday modelleri üzerindeki tartışmalar sürüyor. Son olarak Gelecek Partisi ve DEVA Partisi arasında bir birleşme olacağı iddiası ortaya atıldı. Diğer yanda da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, il başkanlığı açılışlarına devam ediyor.

AYM, İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

Türkiye'de siyasetin gündemi sıcak kalmaya devam ederken, HDP'ye yönelik açılan kapatma davasının iddianamesi Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

MetroPOLL Araştırma Başkanı Sencar, DW Türkçe'den Hilal Köylü'ye HDP'nin kapatılması durumunda oylarının nasıl şekilleneceği ve kapatma davasının iktidar partisinin oyları üzerinde nasıl şekil alacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

"HDP'NİN OYLARI CHP'YE GİDER"

Özer Sencar, HDP'nin kapatılması durumunda oylarının büyük bölümünün CHP'ye gideceğini belirterek, "HDP'nin ya da devamı olacak bir partinin seçime girmesine izin verilmeyecekse HDP seçmeninde bir miktar dağılma olur, dağılanların çoğunluğu CHP'ye gider, bir kısmı da sandığa gitmeyebilir. Ama HDP seçime girerse oyların rengi değişir'' dedi.

"AK PARTİ OY KAYBI YAŞAR"

HDP'nin kapatılması durumunda AK Parti'nin oy kaybı yaşayacağını aktaran Sencar, "HDP bir şekilde seçime girerse, HDP seçmeni hiç dağılma göstermez. Hatta HDP kapatma davasına tepki gösteren seçmenden de oy alabilir. Mevcut durumda Kürtlerin yüzde 25'i AK Parti'ye oy veriyor. HDP kapatılırsa AK Parti'den en az yüzde 5 Kürt seçmen oyu kopabilir. Yani AK Parti, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olur. HDP'li seçmen, kapatma davası var diye oyunun yönünü zaten değiştirmez" ifadelerini kullandı.

"KENDİ PARTİLERİNE DÖNEBİLİRLER"

Yüzde 10'luk seçim barajının yüzde 7'ye ya da 5'e çekilmesi durumunda Haziran 2015'te yüzde 13'ün üstüne çıkan HDP oylarından Kürt olmayanlarının bir kısının "HDP'nin baraj sorunu kalmadı" düşüncesiyle kendi partilerine gidebileceğini kaydetti.