"HDP-İYİ Parti görüştü" tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler
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"HDP-İYİ Parti görüştü" tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında seçim döneminde HDP-İYİ Parti görüştü tartışmalarıyla ilgili konuştu. Çelik, "Siyasi partilerin vatandaşla kurduğu ilişkide şeffaflık önemlidir. Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler" dedi.

'HDP-İYİ Parti görüştü' tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler
12.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:58

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında, dünyada ve Türkiye'deki koronavirüs mücadelesine değinen Çelik, ''Virüs salgınıyla ilgili hem dünyada hem de Türkiye'deki gelişmelere katkı sağlamaya çalışırken hem de ülke gündemi ile ilgileniyoruz'' dedi.

Ömer Çelik ayrıca, bütün hemşirelerin gününü kutlayarak şükranlarını iletti.

"TÜRKİYE 76 ÜLKEYE DESTEK VERMİŞTİR"

Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Şehir hastaneleri başta olmak üzere iktidarımızın ilk günden bugüne kadar sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz devrimler ve güçlü altyapı ne kadar hazırlıklı olduğumuzu göstermektedir.Türkiye kendi ulusal mücadelesine devam ederken, küresel mücadeleye de destek veriyor. 76 ülkeye destek verilmiştir. Küresel adalet talebi özellikle sağlık konusunda güçleniyor. Türkiye aynı şekilde kendi ulusal mücadelesini verirken, küresel adalet talebine karşılık verecek en yüksek performansı da destekliyor.

DARBE İMALARI

Bugünlerde bile milletimizin temel değerlerine saldırma konusunda bir şekilde hız kesmeyenlere cevap verme zaruriyetimiz de kaçınılmaz oluyor. Tabi ki susamazdık. Akla hayale gelmeyecek bir siyasi yalan ortaya atıldı. Bir takim antidemokratik dalga yükselmişti, bu dalga yeniden yükseldi. CHP'den geldi maalesef. Hükümet seçimle ya da başka şekilde giedecek diyerek, anti demokratik iddialarda bulunarak konuşanlara, yöneticilerinden bir uyarı gelmedi. Tam tersi destek açıklamaları geldi. Hükümetin memleket meselesi tartışılmasın diye darbe tartışması açtığı söylendi. Memleket meselelerini konuşmaya mecali olmayanlar, bu konuyu açanlar onlar. Halbuki kendileri açtılar. Sürekli olarak bu tartışmayı açarak olmayan bir gündemi Türkiye'nin gündemi haline getiriyorlar. Seçim dışı yollarla hükümet götürmekten bahsederek aynı düşüncelerine devam edip, TSK'ya da iftiralar atıyorlar. Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur ancak herkesin bildiği bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbe gündemi vardır.

"HAFTER SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Libya'da darbeci Hafter Trablus'a saldırmaya devam ediyor. 9 Mayıs'ta atılan roketler Trablus'daki elçiliğimizin çok yakınına düştü. Bunu en sert şekilde kınadık. 1 Mayıs'tan itibaren yapılan saldırılarda 15'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hafter savaş suçu işlemektedir.Misyonlarımız hedef alınırsa Hafter meşru hedefimiz olur.

TÜRKİYE'NİN NORMALLEŞME TAKVİMİ

Virüs tehdidi hala geçmiş değil. Kurallara uymazsak yeni sıkıntılar yaşarız. Umutlu olmamız gerekir. Salgın sonrası dünyanın durumunu tartışıyoruz.

İYİ PARTİ-HDP ARASINDAKİ TARTIŞMA

Biz tartışmayı izliyoruz. Benzer tartışmalar da oldu. Bizi şaşırtan husus şudur. Siyasi partilerin talebi toplumsal talepleri siyasi temsile çevirmektir. Biz Cumhur İttifakı'nın kimlerden oluştuğunu, verdiğimiz kıymeti, gücünü, güçlenerek devam edeceğini açık şekilde söylüyoruz. Karşımızdaki Millet İttifakı'nın bileşenleri sayıyı saymaya başladığımızda flulaşmaya başlıyor. Burada yapacakları şey şu; bu Millet İttifakı kimlerden oluşuyor? Hepimizin sicil amiri vatandaştır. Burada mahcubiyetle karışık bir gizlilik içerisinde bir ittifak söz konusu. O siyasi parti sürekli şunu söylüyor, HDP diyor ki, 'Bizi zikretmezseniz de sürekli bizimle irtibat halindesiniz'. Ötekiler de diyor ki 'hayır biz sizinle konuşmadık'. Bunu CHP'ye diğerlerine sormak lazım. Biz ittifakımızı, ilkelerimizi, siyasi duruşlarımızı paylaşıyoruz. Fakat öbür tarafa baktığınızda bir gizemlilik, sürekli olarak dolaylı cümle kurma, sürekli olarak imalarla kendini anlatma tavrı var. Bu ittifak kimlerden oluşuyor? Vatandaşımızın bunu bilme hakkı var. Yerel seçimlerde görüldü, açık bir ittifak var. Ama daha sonra biri diğerini terörle suçluyor, öteki de diyor ki, sen benimle ittifak kurmadın mı? Ortada Millet İttifakı'nı söylüyorsunuz, bu kimlerden oluşuyor, bunu bilmek herkesin hakkı.

AKŞENER'İN MEMLEKET MASASI ÇAĞRISI

Böyle bir gündemimiz yok. Böyle bir masanın etrafında buluşalım dediğinizde bir takım kuralların ortaya çıkması gerekir. Millet İttifakı'ndakiler darbeci sözlerde bulunuyorlar, ittifak içerisinden bir itiraz gelmiyor. Şimdi oturup ne konuşacaksınız? Sürekli 'saray rejimi' diyerek gayrimeşru etiket kullananlarla neyi konuşacaksınız? Bunu gündeme almamız için herhangi bir sebep yok.

'HDP-İYİ Parti görüştü' tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler

Politika Manşet

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