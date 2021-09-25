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HDP İl Binası önünde bu kez 'Baba' nöbeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

754 gündür aynı yerdeler.

DİYARBAKIR (İHA) - 754 gündür aynı yerdeler..

Yıllar önce kaybolan çocuklarını bekliyorlar..

Diyarbakır Hdp il binası önündeki evleme

bir aile daha katıldı, babası için nöbete başlayan Mehmet Kara, HDP ve Pkk'dan babasını istedi..

Nöbete devam eden babalardan Ömer Tokay da

10 yıl önce kaçırılan oğluna seslendi..

Oğlunu teröre kurban vermek istemeyen anne Hacire Akar'ın

mücadelesini örnek alarak başlatılan ve 3 Eylül 2019'dan

bu yana devam eden oturma eyleminde şimdiye kadar

30'dan fazla aile mutluluğu yaşadı..

HDP İl Binası önünde bu kez 'Baba' nöbeti

HDP İl Binası önünde bu kez 'Baba' nöbeti

HDP İl Binası önünde bu kez 'Baba' nöbeti

HDP İl Binası önünde bu kez 'Baba' nöbeti
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