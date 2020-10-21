HDP Grup Başkanvekili Oluç gündemi değerlendirdi Açıklaması
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HDP Grup Başkanvekili Oluç gündemi değerlendirdi Açıklaması

21.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:17
HDP Grup Başkanvekili Oluç gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 2021 bütçesinin, eğitim, sağlık, sosyal güvenliği, esnafı, küçük üreticiyi, çiftçiyi, işçiyi, emekçiyi, emekliyi göz ardı ettiğini öne sürdü.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 2021 bütçesinin, eğitim, sağlık, sosyal güvenliği, esnafı, küçük üreticiyi, çiftçiyi, işçiyi, emekçiyi, emekliyi göz ardı ettiğini öne sürdü.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tahir Elçi'nin öldürülmesinin üzerinden 5 yıl geçtiğini ancak bugün duruşmaya başlanabildiğini ifade etti.

Duruşmaya avukat ve gazetecilerin sınırlı alındığını, sanık polislerin SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmalarına karar verildiğini belirten Oluç, "Aslında bu cinayeti gerçekleştirmiş olanlara ceza vermemek için yaklaşık 5 yıldır işi oyalayan yargı, bugün de başlattığı duruşmayla bu mahkemenin gidişatına ilişkin işaretleri vermiş oldu." diye konuştu.

2021 yılı bütçesinin TBMM'ye sunulduğunu anımsatan Oluç, 2019 Sayıştay raporlarında, "iktidarın denetim kaçkınlığında çağ atladığının görüldüğünü" ileri sürdü.

Birçok usulsüzlüğün Sayıştay raporlarında ortaya konulduğunu savunan Oluç, bütçe görüşmelerinde Sayıştay raporlarında dile getirilen usulsüzlüklerin takipçisi olacaklarını ve bunları kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Oluç, "2021 bütçe kanun teklifi, bir akıl tutulması bütçesidir. Yandaşa ve güvenlikçi politikalara pay ayıran bir bütçedir. Eğitimi, sağlığı, sosyal güvenliği göz ardı eden; büyük bir kriz yaşayan esnafı, küçük üreticiyi, çiftçiyi, işçiyi, emekçiyi, emekliyi gözardı eden bir bütçeyle karşı karşıyayız." dedi.

-"Partimiz, bu tür tartışmalara her zaman açık"

Bir gazetecinin, eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve eski milletvekili Altan Tan'ın HDP'ye yönelik eleştirilerini anımsatması üzerine Oluç, şunları kaydetti:

"Bizim partimiz, Ayhan Bilgen açısından baktığınızda, demokratik bir tartışmadan kaçınan bir parti değildir. Ayhan Bilgen, geçtiğimiz yıllarda da eleştirilerini dile getirmiştir. Biz o zaman da eleştirilerini kurullarımızda tartıştık. Çünkü Ayhan Bilgen eş genel başkan yardımcılığı, parti sözcülüğü, grup başkanvekilliği yapmış, en son Kars Belediye Başkanı seçilmiştir. Partimiz, demokratik bir tartışma zemini ve platformunu her zaman korumaktadır. Partimiz, bu tür tartışmalara her zaman açıktır. Ayhan Bilgen de her türlü eleştirilerini partimizin kurullarına iletmekte herhangi bir sıkıntı duymaz ve duymamaktadır.

Fakat Altan Tan, partimizin milletvekili değildir. 2018 yılında Saadet Partisinden İstanbul'dan milletvekili adayı olmuştur ve benim de aday olduğum bölgede bana karşı siyasi çalışma yürütmüştür. Dolayısıyla bir başka partinin milletvekili adayının, üyesinin HDP'ye yönelik değerlendirmelerini ciddiye alıp cevap vermek söz konusu olmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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