HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan: Elbette ki Meclis'te olmaya devam edeceğiz

31.10.2019 14:58

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan Tarafsız Haber Ajansı'na konuştu. HDP geçen hafta aldığı kararla üç gün boyunca Meclis çalışmalarına katılmadı.Siyasi kulislerde konuşulan "HDP, Meclis'ten çekilecek mi?" tartışmalarına son noktayı koyan Kurtulan, böyle bir gündemlerinin olmadığının altını çizdi.

Kurtulan, "HDP bazen stratejik bir karar alması gerekirse halka gider, halka sorarız. Birçok demokratik kurumların görüşlerine başvururuz. O zaman da yaptığımız tüm görüşmelerde her şeye rağmen Meclis'in önemsendiğine dair bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz biz." dedi.

"HALKIMIZDA TEPKİ VAR"

"Halkımızda bir tepki var" diyen Başkanvekili Kurtulan, "Meclis'te demokrasiye karşı oluşan bu barikata karşı bir tepki var ama ne olursa olsun orası tüm halklarımızın ortak mücadelesi ile 1920-1921 süreçlerinin ruhuna uygun inşa edileceğine tekrar oraya evrilecebileceği o ruhla o yaklaşımla o akılla Türkiye'nin yönetiminin oluşabileceğine dair beklentisi de var ve bu beklentiye denk de bir mücadele hattı var halkımızın da bizim de." şeklinde konuştu.

Fatma Kurtulan

"ELBETTE Kİ MECLİS'TE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

HDP'li Belediyelere kayyum atanmasına tepki gösteren Kurtulan, "Kayyumlar atanıyor. Meclis buna sessiz kalmamalı, Meclis rolünü oynamalı, yetkisi, etkisi, bir hayli sınırlandırılmış Meclis'in eleştirimiz oldu bizim. Böyle olmamalı diye bir sinyal verdik, bir uyarı, bir eleştiri, böyle olmamalı. Meclis bir halk iradesidir. Biraz rolünü oyna demek istedik biz, bunu yaptık. Yoksa Meclis'ten çekilme vesaire diye bir gündemimiz yok bizim. Elbette ki Meclis'te olmaya devam edeceğiz. Meclis'in yetkisini, etkisini zayıflatılmasını eleştirerek Meclis'in rolünü oynamasını halkın gerçekten iradesi olmasının gereği rolünü oynaması için sürekli mücadelemiz burada da sürecek." diyerek sözlerini noktaladı.