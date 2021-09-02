HDP Grup Başkanvekili Beştaş'tan "seçim barajı" değerlendirmesi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "MHP Meclis'e girebilsin diye bir baraj tartışması yaratıyorlar.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "MHP Meclis'e girebilsin diye bir baraj tartışması yaratıyorlar. Çünkü HDP bütün barajları aştı ve şimdi barajın altına indirmek için çırpınanlar artık kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün adli yıl açılışı yapıldığını ve Yargıtay'ın yeni binasının da açıldığını belirterek, "Dün insan haklarının, hukukun, evrensel değerlerin, adaletin ruhuna bir Fatiha okundu. Artık cenazeyi kaldırabilirsiniz şeklinde bir mesaj olarak kamuoyunda algılandı ve gün boyunca sosyal medyada o görüntü döndü durdu. Oysa ki adli yıl açılışında çok önemli sorunların, adaletsizliklerin, hukuksuzlukların, hak ihlallerinin giderilmesine dair cümleler duymak isterdik." ifadesini kullandı.

Adalete olan güvensizliğin yüzde 75 oranında olduğunu savunan Beştaş, "Bu oran hakikaten bir ülke için çok büyük bir utançtır. Bunun izahı, kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır." diye konuştu.

Yangınlar doğayı yakarken zamların da "sofraları yakmaya" devam ettiğini söyleyen Beştaş, "Elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere gıda fiyatları, kiralar, eğitim, giyim gibi her kalem AKP'nin ibretlik deyimiyle şahlanarak artmakta ve uçmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim barajı tartışmalarına da değinen Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurttaşın gündemi geçim barajı aslında, onların gündemi seçim barajı. Açlık, işsizlik, yoksulluk umurlarında değil. Baraj tartışmasıyla ilgili tarihin ironik bir tecellisiyle karşı karşıyayız. Daha önce Kürtler, demokratlar, sosyalistler, muhalifler özellikle Meclis'e girmesin diye 1980 darbesinde dünyadaki en yüksek barajlardan biri konulmuştu. Şimdi MHP Meclis'e girebilsin diye bir baraj tartışması yaratıyorlar. Çünkü HDP bütün barajları aştı ve şimdi barajın altına indirmek için çırpınanlar artık kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar, çünkü HDP'yi hiçbir barajın altına sıkıştıramayacaklarını bu dönemde yaşadılar. Biz parti olarak her zaman ve daima istikrarlı bir şekilde barajsız, doğrudan demokrasiye dayalı, her alınan oyun temsilinin demokrasi çıtası sınırları içinde temsilini savunduk. Temsilde adalet vazgeçilmez ilkelerimizden bir tanesidir ama iktidarın amacı temsilde adalet değil; adaletsiz düzenlerinin, iktidarlarının devamını sağlamaktır."

Beştaş, HDP'nin 27 Eylül'de bir deklarasyon yayımlayacağını belirterek, bu deklarasyonda önümüzdeki dönemde, seçim sonrasında olması gereken değişikliklere ve düzenlemelere dair temel başlıklarla bir yol haritasını kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay