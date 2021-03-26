HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da 4 gün önce geçirdiği beyin kanaması ardından yoğun bakımda tedavi altına alının HDP eski Milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım 62 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren HDP eski milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Siyasetçi ve akademisyen Prof. Dr. Kadri Yıldırım, 23 Mart'ta gece saatlerinde beyin kanaması geçirmişti. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisine alınan Yıldırım, 10 yıl önce de beyin kanaması geçirmişti.

HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti

KADRİ YILDIRIM KİMDİR?

5 Şubat 1959 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Kadri Yıldırım Türk akademisyen ve siyasetçidir.

Siirt Eğitim Yüksekokulu'ndaki ön lisan eğitimi tamamladıktan sonra, Harran Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirmiştir. 13 yıl öğretmenlik yapan Kadri Yıldırım Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği, Mardin Artuklu Üniversitesi rektör yardımcılığı, bu üniversiteye bağlı Yaşayan Diller Enstitüsü müdürlüğü, bu enstitüye bağlı Kürt Dili ve Kültürü ana bilim dalı koordinatörlüğü, aynı üniversitenin İlahiyat Bilimler Fakültesi (sonradan fakültenin ismi İslami İlimler Fakültesi olarak değişmiştir) kurucu Dekanlığı görevlerinde bulundu. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 2004'te Yardımcı Doçent, 2010 yılında ise Profesör oldu. Kürtçe, Arapça, Farça dil, edebiyat ve coğrafyası üzerine 14 kitabı ve birçok akademik tebliğ makaleleri bulunuyor.

Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt milletvekili adayı olan ve seçilen Yıldırım, Kasım 2015 Milletvekili Seçimi'nde yeniden HDP'den Siirt milletvekili seçilmişti.

HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti

İlgili Haberler

Kadri Yıldırım kimdir? Prof. Dr. Kadri Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi! Nereli, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi?
Kadri Yıldırım kimdir? Prof. Dr. Kadri Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi! Nereli, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi?
HDP kapatıldı mı? HEP'ten HDP'ye kapatılan Kürt partileri
HDP kapatıldı mı? HEP'ten HDP'ye kapatılan Kürt partileri
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki
Magazin Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 20:34:56. #1.16#
title