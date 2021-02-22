HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir: "İddialar yalan ve iftiradır"
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HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir: "İddialar yalan ve iftiradır"

22.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:24
HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir:

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edildiği Gara'ya gitmediğini, iddiaların "yalan ve iftira" olduğunu ileri sürdü.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edildiği Gara'ya gitmediğini, iddiaların "yalan ve iftira" olduğunu ileri sürdü.

Taşdemir, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara'yı ziyaret eden milletvekili olarak kendisinin adını verdiğini hatırlattı. Taşdemir, Soylu'nun iddiasını kanıtlama yükümlülüğünün bulunduğunu, aksi halde "yalancı ve müfteri" sayılacağını ifade etti.

Bunun adının "Çamur at izi kalsın" siyaseti olduğunu savunan Taşdemir, "Ben Gara'ya gitmedim. Bu çok açık ve net. İddialar yalan ve iftiradır." dedi.

Her türlü hukuki hakkını kullanarak suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını kaydeden Taşdemir, kazanacağı tazminatı Ağrı'daki yoksullar ve çocuklar için kullanacağını belirtti.

Taşdemir, yurt dışında diplomatik pasaportuyla seyahat ettiği yerlerin, katıldığı etkinliklerin bilindiğini ve bunların basın yayın organları ve partinin sosyal medya hesaplarından yayınlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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