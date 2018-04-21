HBB 2. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Hatay'ın kültürel ve sosyal yönünü zenginleştirmek adına sayısız etkinliğe hemşehrileriyle buluşturan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yeni bir etkinliğe daha imza attı.

Ulu önder G. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin anısına durulan bir dakikalık saygı duruşu ve ardından hep birlikte okunan İstiklal Marşı ile başlayan kitap fuarının açılış törenine Başkan Savaş'ın yanı sıra, fuarın onur konuğu Emre Kongar, birçok yayınevi, çok sayıda yazar ve kitapsever katılım gösterdi.

"İSTİYORUZ Kİ BU SERHAT ŞEHİRDE AYDINLIK GELECEĞE YATIRIM YAPABİLEN GENÇLERİMİZ OLSUN"

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Başkan Savaş, " Son 3 yılda 4 ayrı konu üzerinde fuarlar gerçekleştirdik. Bunların içinden en aydınlığı bence kitap fuarı. İnşallah çocuklarımız gelecekleri adına en önemli yatırımları bu fuar sayesinde yapar. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, 8500 yıllık tarihi geçmişi ve zenginliği olan, medeniyet ve kültür birikimi ile övünen bir şehiriz Biz istiyoruz ki bu serhat şehirde aydınlık geleceğe yatırım yapabilen gençlerimiz olsun. Gelecekte de şehrimizi ve ülkemizi aydınlık gençlerimiz yönetsin. Bu nedenle de kitap fuarını çok önemsiyoruz. Geçen sene 5 dönüm olan fuar alanımızı bu yıl 7 dönüme çıkarttık. İstiyoruz ki daha konforlu ve güvenli bir ortamda kitap alışverişi yapılabilsin. İhtiyaç doğrultusunda merkez ilçeler de dahil olmak üzere tüm okullarımıza kitap fuarından yararlanabilmeleri için araç desteği veriyoruz. Kitap fuarının okullara, öğrencilerimize, ailelere ve tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta onur konuğumuz Emre Kongar olmaz üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

KONGAR: HATAY; TARİHİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ KÜLTÜR VE UYGARLIK ADINA TEMSİL EDİYOR

Emre Kongar, " G. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'ye armağan ettiği serhat şehrin başında gelen Hatay'ı saygıyla selamlıyorum. Hatay sadece insanlık aleminin gelmiş geçmiş uygarlıklarına beşiklik etmiş bir ilimiz değil, aynı zamanda tüm dünyanın etkileşim yollarının kesiştiği noktaların içerisinde bulunduğu bir şehir. Hem Anadolu'dan hem Akdeniz'den geçen İpek ve Baharat yollarının tam üzerinde bulunduğu için bütün bir insanlık birimini yansıtıyor. Böylesine nadide bir kentte bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Hatay; hem mevcut kültürün, hem geçmiş kültürün, hem de gelecek kültürün kesişme noktalarını simgeleyen bir kenttir. Tarihi, bugünü ve geleceği kültür ve uygarlık adına temsil ediyor. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve katılımcılar HBB 2. Kitap Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.