Hazreti Muhammed'in Süryanilere verdiği ahitnameler ve Osmanlı Devleti'nin Süryanilerle ilgili belgeleri kitaplaştırıldı

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Hazreti Muhammed'in Süryanilere verdiği ahitnameler ve Osmanlı Devleti'nin Süryanilerle ilgili belgeleri kitaplaştırıldı

Hazreti Muhammed'in Süryanilere verdiği ahitnameler ve Osmanlı Devleti'nin Süryanilerle ilgili belgeleri kitaplaştırıldı
İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Güncel

Hazreti Muhammed'in Süryanilere verdiği ahitnameler ve Osmanlı Devleti'nin Süryanilerle ilgili belgeleri kitaplaştırıldı Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Hazreti Muhammed'in Süryanilere verdiği ahitnameler ve Osmanlı Devletinin Süryanilerle ilgili belgeleri kitaplaştırdı.

Hazreti Muhammed'in Süryanilere verdiği ahitnameler ve Osmanlı Devleti'nin Süryanilerle ilgili belgeleri kitaplaştırıldı

MARDİN - Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Hazreti Muhammed'in Süryanilere verdiği ahitnameler ve Osmanlı Devletinin Süryanilerle ilgili belgeleri kitaplaştırdı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde ruhani olarak görev yapmakta olan Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, yaptığı çevirilerle birlikte 30'a yakın esere imza attı. Akyüz, son çıkan kitabında ise Hazreti Muhammed'in Süryanilere verdiği 3 metre uzunluğunda ve 30 santim genişliğindeki ahitnameleri ve Osmanlı Devleti'nin Süryanilere verdikleri ferman, berat ve 130 belgeyi bünyesinde barındırıyor. Osmanlıca ve Arapça tercümelerini yaparak kitabı yazan Akyüz, "Benim ruhani hizmetim ile birlikte sosyal, kültürel, tarihsel konulara da çok önem verdiğim için toplam olarak tercüme ettiği çeviri dediğimiz hem de telif ettiğimiz 30'a yakın eserim vardır. En son çıkardım kitap da elimde gördüğünüz bu kitaptır. Hazreti Muhammed'in Ahitnameleri ve Osmanlı Fermanları bu kitabın içinde karşımızda mevcut olan 130'a yakın belge ve bu belgeler nelerdir? İlk başta Hazreti Muhammed'in ahitnamesi. Bununla birlikte Hz Ömer'in ahitnamesi de vardır" dedi.

"Hazreti Muhammed'in ahitnameleri hem bizim için hem de Müslümanlar için çok değerli"

Osmanlı arşivinden de çıkardıkları 2 belgeden biri Osmanlıca birisi Arapça Hazreti Muhammed'in ahitnameleri olduğunu söyleyen Akyüz, "Bu kitabın insanlara vermek istediği mesaj Hz Muhammed'in ahitnameleri çok değerli bizim için hem Müslümanlar için. İçinde olan yazıları ve emirleri ilk başta Müslümanların yerine getirilmesini talep ve arz ediyorum. Çünkü kendilerine bir emir olarak vermektedir. Bu ahitnameler üzerinde 2 seneden beri bir uluslararası platformumuz vardır. Katar Üniversitesi'nin liderliğinde platform devam etmektedir. İlk toplantı Vatikan'da yapılmış ben katılmadım. İkincisi İstanbul'da yapıldı. Katıldım bir bildiri sundum bu ahitnamelerle ilgili. 3'üncü toplantı online üzerinde yapılmış. Şimdi toplamış olduğu bütün belgeleri kaynakları değerlendirilmektedir" diye konuştu.

"Bu belgeler hayal değil, gerçek"

Bu belgelerin hayal değil, yalan değil, gerçek belgeler olduğunu kanaatine vardıklarını belirten Akyüz, "İşte ben de buna istinaden görmüş olduğumuz bu belgeleri bu kitapta yayınladım. ve ismi de Hazreti Muhammed'in Ahitnameleri ve Osmanlı Fermanları. Bu kitabın içinde büyük bir tarih vardır. Bu kitap sadece Müslümanlar değil, zaten bu belgelerin hepsi bizim arşivimizde mevcut. Süryanileri de bu belgelere baktıkları zaman geçmiş tarihlerini öğrenirler, değer verirler. Süryanilerin Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerini, münasebetlerini öğrenirler. Büyük bir tarih hazinesidir. Ondan dolayı herkese tavsiye ediyorum. ve bunlar hepsi dediğim gibi bizim arşivimizde bulunmaktadır ve onlara çok değer vermekteyiz" şeklinde konuştu.

Hazreti Muhammed'in Süryanilere verdiği ahitnameler ve Osmanlı Devleti'nin Süryanilerle ilgili belgeleri kitaplaştırıldı
Hazreti Muhammed'in Süryanilere verdiği ahitnameler ve Osmanlı Devleti'nin Süryanilerle ilgili belgeleri kitaplaştırıldı
Hazreti Muhammed'in Süryanilere verdiği ahitnameler ve Osmanlı Devleti'nin Süryanilerle ilgili belgeleri kitaplaştırıldı
Hazreti Muhammed'in Süryanilere verdiği ahitnameler ve Osmanlı Devleti'nin Süryanilerle ilgili belgeleri kitaplaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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