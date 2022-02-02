Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel ile ilgili kararını yarın verecek

TBMM Hazırlık Komisyonu'nda, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in savunmasını, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu yaptı. Hazırlık Komisyonu, karar vermek üzere yarın toplanacak.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında toplandı. Komisyonda, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri devam etti. Görüşme kapsamında HDP'li Semra Güzel'in kendisinin yerine savunma yapmak için tayin ettiği HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu dinlendi. Kerestecioğlu, yaklaşık 1 saat Güzel yerine savunma yaptı ve üyelerin sorularını yanıtladı.

Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, Hazırlık Komisyonu'nun raporuna göre Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki kararını verecek. Karma Komisyon'un dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alması halinde Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapılacak. Genel Kurul'da yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı çıkması halinde de Güzel ile ilgili iki ayrı dosyadan yargı süreci başlayacak.