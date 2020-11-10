Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi

Alev Alev dizisinin başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü, 2. bölümden itibaren yangında yüzü ve vücudu yanan Çiçek'i canlandıracak. Karakteri hakkında konuşan Ergüçlü, "Alev Alev, herkese kendini önce olduğu gibi görme ve o halini sevip sarmalaması gerektiğini gösterecek" ifadelerini kullandı.

Ay Yapım'ın Show TV için hazırladığı ve sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Alev Alev, geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı ilk kez izleyicilerle buluştu. Görkemli prodüksiyonu ve güçlü oyunculuk performansları ile özgün, gerçekçi anlatımıyla övgü dolu yorumlar alan dizi, "kadın olmak" kavramı üzerinden herkesin hayatlarına dokunacak pek çok gündelik yaşam konularına değiniyor. Dizinin bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde ise Hazar Ergüçlü'nün karakteri yaşadığı değişimle herkesi ekrana kilitlemeyi planlıyor.

KUSURSUZ GÖRÜNMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPARKEN YANIKLAR İÇİNDE KALDI

Başarılı oyuncunun canlandırdığı Çiçek karakterinin sarnıçta çıkan yangın sonrası tanınmaz hale gelmesi, ekran başındakilere son yıllarda tüm dünyada tartışılan güzellik kavramını sorgulatmayı planlıyor. Nişanlısı Ali'nin (Toprak Can Adıgüzel) yanında kusursuz gözükmek için elinden geleni yapan Çiçek'in yüzünün yanık olması, genç kadının hayatında her şeyi değiştirecek.

"ZAYIFLAMAK İSTERKEN HASTALANAN KADINLAR VAR"

Çiçek'in şu anki görünümü için her set günü tam 5 saat makyaj masasında oturan Hazar Ergüçlü, karakterinin bu değişimini ve de güzellik kavramı üzerine şunları söyledi: "Rol aldığımız işlerle sayısız insana ulaşıyoruz ve de göz önünde olmanın belki de en olumsuz yanlarından biri bizlere dayatılan belli güzellik kalıplarının olması. İşin kötü yanı bu kalıplar bizleri etkilediği kadar, ulaştığımız kadınları da etkiliyor. Şu kiloya ulaşmalıyım derken bulimia olan veya ciddi anlamda bir hastalığa yakalananlardan psikolojik tedavi görenlere pek çok olumsuzluklar yaşanıyor.

Çiçek'te de özellikle 2. bölümde göreceğimiz "yanındaki erkeğe yakışma" derdi söz konusu. Bu nedenle kusursuz görünme amacı var. Bu noktada bence Alev Alev, herkese kendini önce olduğu gibi görme ve o halini sevip sarmalaması gerektiğini gösterecek. Buna bir nebze de olsa aracı olabilirsem ne mutlu! Çiçek'in bu yolda nasıl başka değişimler yaşayacağını da heyecanla bekliyorum."

Başarılı oyuncunun ölçüleri özel olarak alınıp modellendi ve sonrasında kalıplaşan yanık protezleri yüze ve vücuda yerleştirildi.