: Hazal Küçükköse kimdir? Hazal Küçükköse kaç yaşında, nereli?

15.02.2020 08:31 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:32

Sosyal medya paylaşımları dikkat çeken oyuncu Hazal Küçükköse, başarılı oyunculuk oerformansı ve kıt-ufaet seçimleri ile magazin gündmeinde sık sık yer alıyor. Vatandaşalrın merak konusu haline gelen ünlü oyuncu Hazal Küçükköse hakkında, Hazal Küçükköse kaç yaşında, nereli ve Hazal Küçükköse kimdir gibi sorular soruluyor.

HAZAL KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Hazal Küçükköse doğum tarihi: 9 Şubat 1988

Hazal Küçükköse kaç yaşında: 32yaşında

Hazal Küçükköse nereli: Mersin

Hazal Küçükköse boy: 1,72 m

Hazal Küçükköse eş: Tuan Tunalı (e. 2014–2018)

Hazal Küçükköse eğitim: Ankara Üniversitesi

Hazal Küçükköse

1988 yılında Mersin'de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, Ankara'da lise öğrenimini tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015 yılından bu yana Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat vermektedir.

Hazal Küçükköse

HAZAL KÜÇÜKKÖSE FİLMOGRAFİSİ

2009-2010 Deniz Yıldızı/ Gözde

2011-2012 Kalbim Seni Seçti/ Ada

2012 Ustura Kemal/ Kalisto

2012 Uçurum/ Konuk Oyuncu

2014 Beni Affet/ Leyla

2014 Günahkar/ Aslıhan Karasu

2015-2017 Kara Sevda/ Zeynep Soydere Kozcuoğlu

2017 Rüya/ Elif Ardalı

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi/ Melike

2020- Zemheri/ Berrak

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