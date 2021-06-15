Hayvanseveri darp ettiği iddia edilen vatandaş konuştu
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Hayvanseveri darp ettiği iddia edilen vatandaş konuştu

İhlas Haber Ajansı / Aydın Sarıoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Hayvanseveri darp ettiği iddia edilen vatandaş konuştu Akpınar mahallesinden Sabih Bozok: "Köpeğe de kadına da şiddet uygulamadım" "Kadın bana saldırdı, çenesine kendi oğlunun kafası geldi" Eskişehir'de bir hayvansever kadını darp ederek çenesini 4 yerden kırdığı iddia edilen Sabih...

Hayvanseveri darp ettiği iddia edilen vatandaş konuştu

Akpınar mahallesinden Sabih Bozok: "Köpeğe de kadına da şiddet uygulamadım"

"Kadın bana saldırdı, çenesine kendi oğlunun kafası geldi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir hayvansever kadını darp ederek çenesini 4 yerden kırdığı iddia edilen Sabih Bozok, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ne kadına ne de köpeğe şiddet uyguladım. Tamamen yalandır. Ben hayvanseverim. Kadın bana saldırdı, oğlu yumruk attı" dedi.

Eskişehir'de sokak hayvanı beslediği sırada Aysun Korkar isimli hayvansever ile mahalle sakini Sabih Bozok arasında mamaların koyulduğu yer konusunda tartışma, sonrasında ise Aysun Korkar'ın yaralanma görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya düşmüştü. Yapılan kontrollerinde çenesinde 4 yerinde kırık tespit edilen ve ameliyata alınan Korkar'ın tedavisi hastanede sürüyor. Kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturan görüntülerde suçlanan Sabih Bozok, kendisinin hayvanlara ve kadına zarar vermediğini söyledi.

"Ben de bir hayvanseverim, hayvan düşmanı değilim"

Kendisinin de bir hayvansever olduğunu ifade eden Bozok, "Olayın geçtiği Akpınar mahallesinde bulunan evimi 6 yıl önce satın aldım. Evi satın aldığımda 8 yavru köpek vardı. Bu 8 yavruyu 7 ay besledim. Daha sonra köpeklere vermek üzere kaynattığım etlerin içine biri zehir atmış. Bunun üzerine 3 köpeği veterinere getirdim. Bundan sonra benim köpek kulübem vardı. Bu kulübemi diğer köpekler için bıraktım. Dükkandan çıkan artıkları da köpeklere götürüyordum. Bundan dolayı komşularım rahatsız oluyordu. Tepki göstermişlerdi. Ben hayvan düşmanı değilim, hayvan dostuyum" dedi.

Olayın öncesinde ve sonrasında yaşanan olayları anlatan Sabih Bozok, şunları söyledi:

"Bu arkadaşlar yaklaşık 7 ay önce bu köpeklere bakmaya başladılar. Besleme yapılan alanla, köpeklerin bulunduğu alan birbirini tutmuyor. Kulübe benim evimden 50 metre ilerdeyken, kemikler evimin önüne atılıyordu. Bunu söylememe rağmen tepkiyle yaklaştı. Argo cümleler kullandı. Bütün komşularıma aynı şekilde yaklaşıyor. O et ve kemikleri etrafa saçıyordu. Biz toplayıp kulübe önüne koymamıza rağmen tekrardan alıp evlerimizin önüne atıyordu. Bunu defalarca yaptı. En son arkadaşlara dedim ki, 'Benim çektiğim videoyu silersin' ama buraya atıldığı zaman bunları yemezler. Burada sinek, böcek ve pislik dolar. Buradaki insanlar mikroba bulaşır. Bunun hesabını kimse veremez dedim."

"Kadın, oğlunun kafa darbesi ile yaralandı"

Olayın yaşanma anını da anlatan Bozok, kadına ve köpeğe şiddet uygulamadığını ifade etti. Bozok, yaşanan hadiseyi şöyle anlattı:

"Hanımefendi tamamen yalan söylüyor. Ellerinde kayıt var. Bana saldırdıkları görüntüyü atmıyorlar. Ben de bir hayvanseverim. Gelin orada bulunanlara, oturanlara sorun. Hayvansever olduğumu onlardan öğrenin. O kadının yapmış olduğu besleme yanlış. Ben uyardığım için kadın bana saldırdı. Arkamdan sarıldı. Oğlundan aldığım yumrukla ben kendimi kurtarmaya çalıştım. Kafa atarken ben çekilince annesine kafayı oğlu attı. Ben kesinlikle kadın ve hayvana saldırmadım. Kesinlikle yalan. Görgü şahitlerim zaten bu konunun peşindeler. Hanımefendiye 'pardon' diyerek elimi uzatmadım"

Hayvanseveri darp ettiği iddia edilen vatandaş konuştu
Hayvanseveri darp ettiği iddia edilen vatandaş konuştu
Hayvanseveri darp ettiği iddia edilen vatandaş konuştu
Hayvanseveri darp ettiği iddia edilen vatandaş konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aydın Sarıoğlu

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