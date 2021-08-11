Hayvanları için topladığı kışlık otları ateşe veren zanlı tutuklandı
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Hayvanları için topladığı kışlık otları ateşe veren zanlı tutuklandı

Hayvanları için topladığı kışlık otları ateşe veren zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köyünde E.A. isimli şahsa ait otları yakan zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köyünde E.A. isimli şahsa ait otları yakan zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Koyunpınar köyünde ikamet eden E.A ve ailesi evlerinde uyudukları esnada, Hayvanlarına kışın vermek üzere hazırladıkları otları kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. E.A. evinin yanında bulunan ot balyalarının yandığını fark edince 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Otları tutuşturularak yangına sebebiyet verilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı. Fail yada faillerin yakalanması yönünde ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, civardaki güvenlik kameraları didik didik incelendi ve ot balyalarını aynı köyde ikamet eden bir şüphelinin yaktığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar ve uzun uğraşlar sonucunda kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli H.T. isimli şahıs ekiplerin çalışması sonucunda yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ardahan Kapalı Cezaevine konuldu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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