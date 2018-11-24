Hayvanlar İçin Ağızlarını Bağlayıp Sessizlik Çemberi Oluşturdular

İstanbul Vegan İnisiyatifi, hayvanların sessiz mağdurlar olarak yaşadıkları eziyetlere, işkencelere ve ölüme dikkat çekmek amacıyla insanları empatiye çağırmak adına sessizliğe büründü.

"TİCARİ AMAÇ İÇİN KATLEDİLİYORLAR"

Kadıköy-Beşiktaş İskelesi'nde basın açıklaması yapan aktivistler, "Ne yazık ki her yıl milyarlarca hayvan yemek, giyim, kozmetik gibi sektörlere hizmet etmek amacıyla katlediliyor. Acıyı hissettikleri unutuluyor ve onlara bu dünyaya bedenleriyle hizmet etmeye gelmiş köleler gibi davranılıyor." ifadelerine yer verildi.

"YAŞAMAK, HER CANLININ HAKKI"

Adalet söz konusu olduğunda yalnızca insanlığın akla gelmesine karşı çıkan veganlar, "Yaşamak, hissedebilen her canlının hakkıdır. Denek olarak kullanılan, derisinden aksesuar yapılan, kürkünden paltolar yapılan, vücut parçaları yemeklerde kullanılan hayvanların çığlıklarını duyurmak için sessizliğin içindeki acı gerçeği dinlemenizi sağlamak istiyoruz." dedi.

"BAĞIRIP 'YAPMAYIN' DESELERDİ..."

"Mühim olan yaşamak isteyen bir varlığın acı çekerken kullandığı dil midir, yoksa acı çekmesi mi? Eğer bizim dilimizde bağırıp 'yapmayın' deselerdi yine bu kadar görmezden gelebilir miydik?" ifadelerine yer verilen açıklamada "Hayvan hakları için sürekli olarak yaptığımız bu eylemlerde tek amacımız, insanlardaki hayvanların bizlerin kölesi olduğu algısını değiştirip, duyarlı, hissedebilen her canlının yaşama hakkı olduğunun farkına varılmasını sağlamak ve onları bu köle sisteminden kurtarmaktır. Merhametimiz bizi daima doğruya götürecek ve ihtiyacımız olmadığı halde hiçbir canlının en temel hakkı olan yaşam hakkını elinden alınmaması gerektiğini söyleyecektir." denildi.

"YEMEĞİMİZ, SÜSÜMÜZ VE GİYSİMİZ DEĞİLLER"

Vegan olmak için tüm insanlara çağrı yapan eylemciler, "Sömürüsüz, şiddetsiz, işkencesiz bir dünya için en doğru yol bu. Onlar bizim aynı gezegeni paylaştığımız, acıyı ve mutluluğu hisseden dostlarımızdır. Yemeğimiz, giysimiz, süsümüz değil." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERDİ

Hayvanların vahşice katledilmesine karşı yapılan eyleme, çevredeki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Veganların hiç ses çıkarmadan ellerinde tuttukları pankartı okuyan vatandaşlar gözlemlendi.

Eylemden görüntüler;