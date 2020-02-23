: Hayvanat bahçesinde penguenlere çipli takip

23.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:16

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hayvanat bahçesinde dünyaya gelen penguenler, ilk 5 aylarının ardından takılan çip ile sürekli takip ediliyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 250'nin üzerinde türden 3 binin üzerinde hayvan nüfusuna ev sahipliği yapan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda dünyaya gözlerini açan penguenler ilk 5 aylık dönemlerini tamamladıktan sonra çip ile takip ediliyor. 80 dönümlük alanda kendilerine özgü inşa edilen bölümde yaşamlarını sürdüren Afrika Gözlüklü Penguenlere veteriner hekim tarafından kanat bandı ve deri altı mikroçip uygulaması yapılıyor.

"UZAKTAN İZLEYİP, HANGİ ANNE VE BABADAN DOĞDUĞUNU BİLİYORUZ"

Mikroçip uygulamasıyla ilgili açıklama yapan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı veteriner hekimi Hilal Akbaş, "Temmuz ayı sonunda yumurta yapmaya başlayan penguenlerimiz 35-40 gün süren kuluçka döneminden sonra yavrularını çıkardılar ve yavrularımı 5 ayını sağlıklı bir şekilde tamamladılar. Bundan sonra artık kendi başlarına hayatlarını idame ettirebilecek yetideler. Bizde onları tanıyabilmek, kim kimin yavrusu, hangi anne ve babadan doğduklarını bilmek için onlara bir numara veriyoruz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için ilk 5 ayını doldurmuş olmamız gerekiyor. Taktığımız kanat bandı onları uzaktan izleyip, takip etmemize yararken, kanat bandına herhangi bir durumda bir şey olması halinde hayvanı tanıyabilmemiz için de onlara deri altı mikroçip uygulaması yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Samet Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

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