Hayvanat bahçesinde aslan kafesinden kaçtı: 1 yaralı
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Hayvanat bahçesinde aslan kafesinden kaçtı: 1 yaralı

Hayvanat bahçesinde aslan kafesinden kaçtı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kafesinden kaçan aslan korku dolu anlar yaşattı.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kafesinden kaçan aslan korku dolu anlar yaşattı. Aslan uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilirken, aslanın yaraladığı bakıcı hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bir aslan kafesinden kaçtı. Bakıcısının besleme yaptığı esnada kafesinden kaçan aslan büyük paniğe neden oldu. Aslanın kaçtığını duyan vatandaşlar hayvanat bahçesinden hızla koşarak çıktı. Hayvanat bahçesi boşaltılırken, aslan hayvanat bahçesi ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı. Aslanın yaraladığı Cebrail K. adlı bakıcı ise Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Yüzü gözü kanlar içindeydi"

Hayvanat bahçesinde gezdikleri sırada aslanın kaçtığını gördüğünü aktaran Mustafa Söylemez adlı vatandaş, "Bir adam koşa koşa geldi önümüze. Yüzü parçalanmıştı. Yüzü kanlar içindeydi. Bize 'Aslan var, kaçın' dedi. Çocuklarla birlikte kaçtık. O sırada çıkmaz bir tarafa geldik. Bir kapı vardı. O kapıyı kırıp bir odanın içine girdik, kapıyı kapattık. 15 dakika boyunca orada bekledik. Orada bulunan bir kişinin bahçede çalışan tanıdığını aradık. O da aslanın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Onu duyunca dışarıya çıktık. Görevliler bize 'Bu binde bir olacak bir şey, ağaçtan çıkmış' falan dediler. Biz korkuyla dışarıya çıkarken yeni misafir alıyorlardı. Ben kapıya geldiğimde taşkınlık çıkarınca içeriye alımı durdurdular" ifadelerini kullandı.

Aslanın etkisiz hala getirilmesinin ardından hayvanat bahçesine girişler tekrar açılırken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan durum hakkında bilgi almak için hayvanat bahçesine geldi. - GAZİANTEP

Hayvanat bahçesinde aslan kafesinden kaçtı: 1 yaralı
Hayvanat bahçesinde aslan kafesinden kaçtı: 1 yaralı
Hayvanat bahçesinde aslan kafesinden kaçtı: 1 yaralı
Hayvanat bahçesinde aslan kafesinden kaçtı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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