Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

Konyaaltı Belediyesi, yaylalarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ücretsiz dış parazit ilaçlama hizmeti veriyor.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, yaylalarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ücretsiz dış parazit ilaçlama hizmeti veriyor.

Konyaaltı Belediyesi, İlçede yemlik desteğinden sonra meralara gölgelik ve hayvanların rahat su içmesi için suluklar inşa etti. Hayvanların aşı maliyetlerini de karşılayan Konyaaltı, vatandaşların talep ettiği parazit ilaçlamasını ücretsiz gerçekleştiriyor. İlaçlama makinesi ile hayvanları zoonoz ve paraziter hastalıkların önlenmesi amacıyla ilaçlayan ekipler, ilçedeki vatandaşların taleplerine göre çalışmalarını sürdürüyor.

"Önceden çukurlarda ilaçlıyorduk"

İlçedeki yaklaşık 23 bin küçükbaş hayvanı parazitlere karşı ilaçlayan ekipler, Alim Pınarı Yaylası'nda küçükbaş hayvan üretimi yapan Murat Kök'e ait 200 adet küçükbaş hayvanın ilaçlamasını gerçekleştirdi. Hayvan yetiştiricisi Murat Kök, 35 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Geçen yıl Konyaaltı Belediye Başkanımız, başkan yardımcılarımız ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri meralarımıza geldi. Yaptıkları hizmet bizim için çok değerli. Önceleri hayvanlarımızı ilaçlamak için kocaman bir çukur açıp, içerisini naylonla destekleyip ilaçları çukura dolduruyorduk ve hayvanlarımızı o çukurda ilaçlıyorduk. Bu işlemler bizi çok zorluyordu. Şimdi çok daha basit ve çok daha iyi" diye konuştu.

"Desteğimiz devam edecek"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olduğu ilçede belediye olarak çeşitli projelerle üreticileri desteklediklerini söyledi. Esen, "Zaman zaman hayvan üreticisi vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında ve sonrasında vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirip imkanlarımız doğrultusunda destek veriyoruz. Hayvanlarını ilaçlama konusunda oldukça zorlandıklarını gördüğümüz vatandaşlarımız için acilen 2 adet parazit ilaçlama makinesini bünyemize katıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Üreticiye desteğimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Joe Biden Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Arda Kardeşler Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hayvan üreticilerine ilaçlama desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 15:35:36. #1.17#