Hayvan hakları savunucularından komisyona çağrı

09.10.2019 16:32

Hayvan haklarını savunan 47 sivil toplum örgütü ve oluşum, ortak bildiriyle, hayvan haklarını gözetmek amacı ile kurulan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunda avcıların dinlenmemesi çağrısında bulundu.

Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin ortaklığıyla kurulan komisyonun tam adının "Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" olduğu hatırlatılan ortak açıklamada, komisyonun "hayvanların haklarını teslim edecek" ve "hak ihlallerini ortadan kaldıracak" çözüm önerilerini üretmekle görevli olduğu belirtildi.

Avcılığın ve av turizminin yasaklanması gerektiği savunulan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Av ile katledilen hayvanlara dair bilinen rakamlar yalnızca yurt dışından Türkiye'ye gelen avcılara dairdir. Hayvan hakları savunucuları olarak bu rakamları da kamuoyuna hatırlatmak isteriz. Sadece 2018 yılında, bin 26 avcı yurt dışından Türkiye'ye gelerek, yaban domuzu, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, kızıl geyik, Anadolu yaban koyunu ve ceylan olmak üzere, 2 bin 546 yaban hayvanı av turizmi kapsamında katletmiştir. 2018'de, çoğunluğu avcılar tarafından vurulan 12 bin 178 yaban hayvanı, yaban hayvanları kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerine teslim edilmiş, bu hayvanlardan bin 701'i hayvanat bahçelerine kapatılırken, 4 bin 744'ü ise yaşamını yitirmiştir. TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonuna avcıların katılmasına, hayvan haklarının gözetilmesi ve korunması çalışması gereken bir kamusal alanın failler tarafından manipüle edilmesine dair sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Ortak bildiriyi, avcıların komisyona davet edilmesine tepki gösteren ve avcılığın, av turizminin yasaklanmasını savunan şu örgütler imzaladı:



"Adalar Savunması, Alakır Nehri Kardeşliği, Animal Save Ankara, Ankara Patileri ve Hayvanları Koruma Derneği (ANKAPATİ), Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği, Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu (DAYANIŞMAFED), Deneye Hayır Derneği, Diyarbakır Doğayı Hayvanları Koruma Derneği (DİHAYKO), Doğa ve Çevreyi Koruma Yaşatma Derneği (DOĞÇEV), Doğa ve Hayvanseverler Derneği (DOHAS), Dört Ayaklı Şehir, Empati Doğa ve Hayvan Savunucuları Derneği, Eyüp Hayvan Hakları Yasal Dayanışma Grubu, Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi, Gaziantep Doğa ve Hayvan Dostları Derneği, Göktürk Hayvan Sevenler Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, Hayvanları Koruma Derneği Manisa (HAKDEM), Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER), Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi (HAYDİ), İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA), İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, İstanbul Kent Savunması, İstanbul Vegan İnisiyatifi, İTÜ Vegan Topluluğu, Karaman Vegan İnisiyatifi, Kepez Hayvanları Koruma Derneği, Kıtmir Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği, Konya Vegan İnisiyatifi, Koşuyolu Çevre Gönüllüleri, Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği, Meliha Yılmaz Doğal Hayatı Koruma, Geliştirme, Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı, Ordu Vegan İnisiyatifi, Ortaca Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS), Patileri Koruma Derneği (PATİKO), Samsun Vegan Topluluğu, Sarıyer Kent Dayanışması, Sokak Hayvanları İçin Mücadele ve Organizasyon Derneği (SİMORG), Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği (PADER), Tüm Sokak Hayvanları ve Yaban Hayatı Koruma Derneği (TÜSYAD), Validebağ Gönüllüleri, 'Veganizm Özgürlüktür' Topluluğu, Yedikule Hayvan Dostları Derneği, YTÜ Vegan Vejetaryen Topluluğu, Yunuslara Özgürlük Platformu."

Kaynak: AA