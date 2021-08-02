HAYTAP, ikinci sahra hastanesini Marmaris'te kuracak

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlarda yaralanan hayvanlara ücretsiz tedavi sunan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Manavgat'taki tam teçhizatlı ilk sahra hastanesinin ardından ikinci hastaneyi de Marmaris'te kuracak.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlarda yaralanan hayvanlara ücretsiz tedavi sunan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Manavgat'taki tam teçhizatlı ilk sahra hastanesinin ardından ikinci hastaneyi de Marmaris'te kuracak.

HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, yaptığı açıklamada, yangından etkilenen bölgelerde gönüllüler, temsilciler ve veteriner hekimlerin yerinde müdahaleyle zarar gören hayvanları iyileştirmeye çalıştığını anlattı.

Akdeniz Bölgesi'ni üçe böldüklerini kaydeden Şenpolat, şu bilgileri verdi:

"Manavgat dışında Doğu Akdeniz tarafında Osmaniye'de ve Kozan tarafında arkadaşlarımız var. Batı Akdeniz'de Marmaris'te veteriner hekimlerimiz ve gönüllülerimiz var. Hepsi sahada çalışma yapıyor. Ağırlıklı olarak kaplumbağalar bulunuyor. Yaralı kediler ve zaman zaman patileri yanmış köpeklerle karşılaşıyoruz. Çiftlik hayvanları çok fazla zarar görmüş. Tüm bu hayvanların tedavisini elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Manavgat'ta tam teçhizatlı ilk HAYTAP Sahra Hastanesi'ni kurduk. Bölgede yangından zarar görmüş tüm hayvanlara ücretsiz tedavi uygulanmaya başlandı. İkincisini de bugün Marmaris'e kuracağız."

Şenpolat, herkesin yangınlarda yaralanan hayvanları, HAYTAP'ın Manavgat ve Marmaris'teki kurduğu sahra hastanelerine getirebileceğini belirterek, "Hayvanların ücretsiz tedavisini sağlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de burada olacağız. Kurtardığımız hayvanların hepsi tedavilerinden sonra hayatlarının sonuna kadar eziyet görmeden, kesilmeden yaşayacakları HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne götürülecekler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan