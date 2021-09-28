Hayrettin Karaman kimdir? Hayrettin Karaman kaç yaşında, nereli? Hayrettin Karaman biyografisi!

İslam'ın İlk Emri Oku, Nesil, İzlenim, Gerçek Hayat, Eğitim Bilim gibi dergilerde devamlı yazdı. Çıktığı günden beri Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaktadır. Peki, Türk ilâhiyatçı ve yazar olan Hayrettin Karaman kimdir? Hayrettin Karaman kaç yaşında, nereli? Hayrettin Karaman mesleği nedir? Hayrettin Karaman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAYRETTİN KARAMAN KİMDİR?

Hayrettin Karaman 1934 yılında Çorum'da doğdu.

İlk İmam Hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu'na girdi ve ikinci dönem mezunları arasında yer aldı. Yeni açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde okudu ve ilk mezunlarından biri olarak 1963'te mezun oldu. İki yıl İstanbul İmam Hatip Okulu'nda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştıktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne fıkıh asistanı oldu. "Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İctihad" konulu tezi ile fıkıh öğretim üyesi oldu.

Aynı yıl İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'ne tayin edildi. 1975'te tekrar İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne döndü. Yüksek İslam Enstitülerinin İlahiyat Fakülteleri'ne dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını tamamlayarak sırasıyla doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı. Eylül 1976-Eylül 1980 yılları arasında yayımlanan Nesil dergisini çıkaranlar arasında bulundu. Yarım asra yaklaşan fikir ve meslek hayatı boyunca, yurtiçi ve yurtdışında binlerce konferans, seminer, panel, vaaz, hutbe, kurs, yazılı ve görsel medya programı, eğitim programında yer alarak eğitim, öğretim, tebliğ ve irşad faaliyetini sürdürdü. Aralarında bugünün tanınmış bilim ve fikir adamları olan binlerce öğrenci yetiştirdi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2001 yılında, özgürlüğün şart olduğu üniversite ortamında hüküm süren baskılara karşı çıkarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevinden –yaş haddi dolmadan emekliliğini isteyerek- ayrıldı.

2001-2004 yılları arasında Avrupa Uluslararası İslam Üniversitesinde (Hollanda) misafir öğretim üyeliği yaptı. Arapça, Farsça ve okuduğunu anlayacak kadar Fransızca bilmektedir. İslam'ın İlk Emri Oku, Nesil, İzlenim, Gerçek Hayat, Eğitim Bilim gibi dergilerde devamlı yazdı. Çıktığı günden beri Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaktadır.

M.Ü. İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim dalı başkanlığı, Fakülte Kurulu üyeliği yapmıştır.

Aydınlar Ocağı üyesi olmuştur. MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) meclis üyesi ve danışman olarak çalışmış, İslam Ansiklopedisine maddeler yazmıştır. Türkiye Yazarlar Vakfı kültür adamı ödülü almıştır.

Bir eserinden (İslam'ın Işığında Günün Meseleleri) dolayı Türkiye Milli Kültür Vakfı ödülüne layık görülmüştür. Katılım Bankaları Birliği Büyük ödülünü almıştır. Üç çocuğu, yedi torunu dört de torun çocuğu vardır.

ESERLERİ

Arapça Sarf-Nahiv ve Arapça Metinler (Ders Kitabı, Bekir Topaloğlu ile birlikte, 1964)

Fıkıh Usûlü (ders kitabı, 1965)

Hadis Usûlü (ders kitabı, 1965)

Arapça-Türkçe Yeni Kâmus (Bekir Topaloğlu ile birlikte, 1966) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İslam Hukukunda İçtihad (tez, 1975)

Günlük Hayatımızda Haramlar Helâller (1979, İz Yayıncılık, 2007)

Anahatlarıyla İslam Hukuku (I. 1984; II, 1985; III, 1986)

İslam'da Kadın ve Aile (I, 1993; II, 1994)

İslamlaşmanın Önündeki Engeller (1995)

Gerçek İslam'da Birlik (İz Yayıncılık, 1996)

İnsan Hakları (1996)

Yeni Gelişmeler Karşısında İslâm Hukuku (genişletilmiş 4. baskı, İz Yayıncılık, 1998)

Her Şeye Rağmen (söyleşiler, 2001, 2004 İz Yayıncılık)

Hayatımızdaki İslâm (1, 2002, 2003; 2, 2006 İz Yayıncılık)

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