Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da 20 bin kişinin iftar sofrasına konuk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da 20 bin kişinin iftar sofrasına konuk olacak

Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazanın bereketini paylaşmak ve kardeşlik ruhunu yansıtmak amacıyla Sudan'da 20 bin kişinin iftar sofrasına misafir olacak.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazanın bereketini paylaşmak ve kardeşlik ruhunu yansıtmak amacıyla Sudan'da 20 bin kişinin iftar sofrasına misafir olacak.

Derneğin, hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen ve başkent Hartum'un Şark-ı Nil bölgesinin Doğu Cireyf Mahallesi'ndeki bir sokakta kurulan yer sofrasında onlarca kişi birlikte orucunu açtı.

İftar programına Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen ve Derneğin Sudan Temsilcisi İsmail Kaya da katıldı.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'da ramazanda şu ana kadar 10 bin kişiye iftar verdiklerini söyledi.

Bu sene 20 bin kişiye iftar, 4 bin aileye kumanya ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Kaya, "Kumanyaları dağıtırken insanların ellerine bir hafta yetecek kadar paket vermek değil amacımız. Gayemiz; insanların gönlüne dokunmak, dualarını almak, Türkiye'mizin buradaki insanlarla birlikte olduğunu hissettirmek, tabii bunları yaparken de incitmeden üzmeden yapmaya çalışmak." diye konuştu.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da 20 bin kişinin iftar sofrasına konuk olacak
Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da 20 bin kişinin iftar sofrasına konuk olacak
Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da 20 bin kişinin iftar sofrasına konuk olacak
Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da 20 bin kişinin iftar sofrasına konuk olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Ömer Ali Rıza Kayaalp Ünal Karaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hayrat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da 20 bin kişinin iftar sofrasına konuk olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:10:32. #1.15#

title