Hayırsever iş adamı bakkalları tek tek gezip 30 bin liralık borcu ödedi
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Hayırsever iş adamı bakkalları tek tek gezip 30 bin liralık borcu ödedi

Hayırsever iş adamı bakkalları tek tek gezip 30 bin liralık borcu ödedi
06.05.2020 21:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:55

Hayırsever iş adamı bakkalları tek tek gezip 30 bin liralık borcu ödedi Sivas'ta bir iş adamı bakkalları tek tek gezip veresiye defterlerindeki borcunu ödeyemeyen vatandaşların 30 bin liralık borcunu ödedi.

Hayırsever iş adamı bakkalları tek tek gezip 30 bin liralık borcu ödedi

SİVAS - Sivas'ta bir iş adamı bakkalları tek tek gezip veresiye defterlerindeki borcunu ödeyemeyen vatandaşların 30 bin liralık borcunu ödedi.

Sivas'ta kent merkezinde yaşayan hayırsever iş insanı Yüksel Kurt bakkal bakkal gezerek, Ramazan dolayısıyla borçlarını ödeyemeyen vatandaşların yaklaşık 30 bin liralık borçlarını ödedi. Kurt, yaptığı yardımı kendisi gibi diğer iş adamlarına da örnek olması açısından gizli olarak değil de açıktan yaptı. Kurt, uğradığı bakkallardan yardımda bulunduğu kişilerin ise kesinlikle açıklanmamasını istedi. Veresiye defterlerinde ki borçlar ödenen esnaflar, borç sahiplerini telefonla arayarak borçlarının ödendiğini, borçlarının kalmadığını söylediler. Bazı vatandaşlar borcunun ödendiğine inanmadı. Hem iş yeri sahiplerini hem de borcu olan mahalledeki vatandaşları sevindiren iş adamı, hayırseverleri bu konuda yardıma davet etti.

Borçları ödenen vatandaşlar inanamadı

Hayırsever iş insanı Yüksel Kurt, bazı vatandaşların borçlarının ödendiğine inanamadığını ifade edip "Mehmet bey ile Sivas'ımızın mahrumiyet bölgelerindeki özellikle bakkalları gezerek oradaki bu Ramazan ayında yoksulların, borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarını ödemeye çalışıyoruz. Bizim ana gayemiz o insanları rahatlatmak. Bu borçların ödendiğini o insanları arayıp söylüyoruz. İnanamıyorlar göz yaşlarına boğuluyorlar. İnanmayanlar oldu. Bir kadın geldi, göz yaşları içerisinde inanamadığını söyledi. Biz Sivas'ın bir firmasıyız. Sivas'ta doğduk, Sivas'ta büyüdük. Her şeyimiz Sivas İçin. Kendimizin götüreceği hiçbir şey yoktur. Tüm hayırseverlerimizi bu konuda yardıma davet ediyoruz" dedi.

Bakkalları tek tek gezerek borç ödediler

Hayırsever iş adamına eşlik eden Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, borçlarını ödemekte zorluk çeken vatandaşların borçlarını ödediklerini dile getirerek, "En Önemli şey yapılan iyilikleri bilmektir. Yüksel ağabeyim gibi değerli iş adamlarımızın sayısını rabbim ilimizde arttırsın. Çünkü böyle ağabeylerimize ihtiyaç var. Yüksel ağabeyim ile birçok bakkalı gezerek borcunu ödemekte zorluk çeken halkımızın vatandaşlarımızın borçlarını ödedik" şeklinde konuştu.

İş yeri sahipleri ve borcu ödenen vatandaşlar ise hayırsever iş adamına teşekkür etti.

Hayırsever iş adamı bakkalları tek tek gezip 30 bin liralık borcu ödedi

Kaynak: İHA

Manşet

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