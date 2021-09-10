Hayırsever aile Nazilli'ye 32 derslikli ilkokul yaptıracak
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Hayırsever aile Nazilli'ye 32 derslikli ilkokul yaptıracak

Hayırsever aile Nazilli'ye 32 derslikli ilkokul yaptıracak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayırsever Aslı ve Mustafa Takmaklı tarafından yaptırılacak olan 32 derslikli ilkokul için protokol imzalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayırsever Aslı ve Mustafa Takmaklı tarafından yaptırılacak olan 32 derslikli ilkokul için protokol imzalandı.

Takmaklı ailesi tarafından Nazilli'de yaptırılacak olan ilkokul için Aydın Valiliği'nde düzenlenen protokol imza törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ile hayırseverler Aslı ve Mustafa Takmaklı katıldı. Aydın Valisi Aksoy Aydın'a hayırseverlerin desteğiyle yeni bir okul daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Takmaklı ailesine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da, yapılacak ilkokul hakkında bilgiler verdi. Hayırseverler Aslı ve Mustafa Takmaklı çifti de kendi isimlerini taşıyacak okulun yapılmasında emeği geçen Vali Hüseyin Aksoy olmak üzere herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Nazilli'de yapılacak olan Nazilli Aslı-Mustafa Takmaklı İlkokulu'nun yapımına ilişkin protokol, Vali Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve hayırsever Takmaklı ailesi tarafından imzalandı. - AYDIN

Hayırsever aile Nazilli'ye 32 derslikli ilkokul yaptıracak
Hayırsever aile Nazilli'ye 32 derslikli ilkokul yaptıracak
Hayırsever aile Nazilli'ye 32 derslikli ilkokul yaptıracak
Hayırsever aile Nazilli'ye 32 derslikli ilkokul yaptıracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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