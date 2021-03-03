Haydar Akar kim? Haydar Akar kaç yaşında, nereli?
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Haydar Akar kim? Haydar Akar kaç yaşında, nereli?

03.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:51
Haydar Akar kim? Haydar Akar kaç yaşında, nereli?

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar kim? Haydar Akar kaç yaşında, nereli? Haydar Akar evli mi? Detaylar haberimizde.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar kim? Haydar Akar kaç yaşında, nereli?Haydar Akar evli mi?

HAYDAR AKAR KİM?

Haydar Akar, 21 Aralık 1963'te İzmit'te doğdu. Babasının adı Celal, annesinin adı Emine'dir. Matematikçi, Sistem Analisti; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi. Türk Pirelli Lastikleri AŞ'de görev başladı ve 23 yıl burada görev yaptı. Bilgisayar Sistemleri Yöneticiliği görevini yürüttü. 27. dönem CHP Kocaeli milletvekili adayıdır.

HAYDAR AKAR EVLİ Mİ?

İyi düzeyde İngilizce bilen Akar, evli ve 2 çocuk babasıdır.Haydar Akar haberleri için tıklayın

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