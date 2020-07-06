Hayatta Kalma Oyunu Windbound Oynanış Videosu Yayınlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayatta Kalma Oyunu Windbound Oynanış Videosu Yayınlandı

5 Live Studios tarafından geliştirilen Windbound oynanış videosu yayınlandı. 21 dakika uzunluğundaki oynanış videosu sayesinde oyun ile ilgili fikir edinebiliyoruz.

Hayatta Kalma Oyunu Windbound Oynanış Videosu Yayınlandı
06.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:47

5 Live Studios tarafından geliştirilen Windbound oynanış videosu yayınlandı. 21 dakika uzunluğundaki oynanış videosu sayesinde oyun ile ilgili fikir edinebiliyoruz. Hayatta kalma türünü seven oyuncuların çok keyifli vakit geçirebileceği Windbound ile ilgili detaylar haberimizde.

Windbound Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

21 dakika uzunluğundaki yeni oynanış videosu, Windbound ile ilgili fikir sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Windbound oynanış videosu sayesinde craft sistemi, avcılık ve daha birçok oyun mekaniği ile ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Yayınlanan videoya göre adada yer alan vahşi hayvanlara karşı kendimizi savunabilmek için topladığımız materyaller ile silahlar üretebiliyoruz. Kaynaklarımız azaldığında oyunda yer alan tekne sayesinde çevremizde bulunan adaları keşfetmek için yolculuğa çıkabiliyoruz.

Videoya göre Windbound'da değişen hava şartları yer alacak. Tekne ile diğer adaları keşfetmeye çıktığımızda kötü hava şartları ile karşı karşıya kalabileceğiz. Ek olarak, topladığımız materyaller ile teknemizi geliştirebileceğiz.

Keşfedilmemiş bir adada mahsur kalan yalnız bir kazazede olarak hayatta kalmaya çalıştığımız Windbound'da bir kaza sonucu kabilesinden ayrı kalan bir savaşçıyı kontrol ediyoruz. Grafikleri ile dikkat çeken Windbound'da gizemli bir cennet olan Yasak Adaları keşfediyoruz. Dolayısıyla keşfetme ve hayatta kalma temalı oyunları seven oyuncular Windbound'da keyifli vakit geçirecektir.

Windbound Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Windbound, 28 Ağustos 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Stadia ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Hayatta kalma türünü ve keşfetme temalı oyunları seven oyuncuların oldukça keyifli vakit geçirebileceği Windbound, Steam ve Epic Games Store dijital oyun mağazalarında 109 TL fiyat etiketi ile önsiparişe sunuldu. Windbound'un Xbox Store üzerindeki önsipariş fiyatı ise 140 TL olarak belirlendi.

Windbound'un 21 dakika uzunluğundaki yeni oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Windbound oyunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyun hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı Haber
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk Haber
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti Haber
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı Haber
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü
Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague, Fenerbahçe iddiasının yer aldığı paylaşımı beğendi
Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague, Fenerbahçe iddiasının yer aldığı paylaşımı beğendi
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yılmaz Tunç Esra Erdoğan Esra Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Buse Varol Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Falcao Gökhan Töre Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Hayatta Kalma Oyunu Windbound Oynanış Videosu Yayınlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 16:58:42. #1.15#
title